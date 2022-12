Czy za 1 stycznia należy się dzień wolny do odbioru?

Kodeks pracy jasno określa możliwość odbioru dni wolnych za święta przypadające w weekend. Takim będzie 1 stycznia, który wypada w niedzielę. Czy pracodawca w takiej sytuacji powinien wyznaczyć inny dzień wolny do odbioru? Odpowiedzią jest art. 130 ustawy.

Odbiór dnia wolnego za 1 stycznia? Oto przepisy Kodeksu pracy

W świetle art. 130 kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Innymi słowy, za każde święto, które wypada w tygodniu pracy od poniedziałku do piątku, a także w soboty, przysługuje nam dzień wolny.

Co do zasady więc, za święto w obchodzone w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownik zobowiązany jest do pracy w niedzielę. Wówczas na mocy art. 151 KP i tak przysługiwał mu będzie dzień wolny. Pracodawca musi udzielić zatrudnionemu jeden dzień wolnego za pracującą niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. W zamian za pracę w święto wolnego należy udzielić w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeśli firma nie ma możliwości, by zapewnić pracownikowi dzień wolny za ponadwymiarową pracę, zatrudnionemu przysługiwać będzie ekwiwalent pieniężny.

W 2023 roku Święta wypadają w następujące dni tygodnia:

1 stycznia – Nowy Rok (niedziela)

6 stycznia – Święto Trzech Króli (piątek)

9 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela)

10 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)

1 maja – Święto Państwowe (poniedziałek)

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (środa)

28 maja – Zielone Świątki (niedziela)

8 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek)

1 listopada – Wszystkich Świętych (środa)

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (sobota)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek)

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (wtorek)

RadioZET.pl