Czy za 24 i 25 grudnia przysługują nam dni wolne?

Boże Narodzenie wypada w 2022 roku w niedzielę, wigilia zaś w sobotę. Czy za weekendowe święta przysługują nam dni wolne do odbioru? Oto, co na ten temat mówi Kodeks pracy.

Dni wolne za Boże Narodzenie? Kiedy pracownikowi przysługuje dzień do odbioru

W świetle art. 130 kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Innymi słowy, za każde święto, które wypada w tygodniu pracy od poniedziałku do piątku, a także w soboty, przysługuje nam dzień wolny.

Wigilia (24 grudnia w sobotę), co do zasady, nie jest dniem wolnym od pracy. Skrócenie czasu pracy tego dnia lub dzień wolny jest jedynie dobrą wolną pracodawcy. Wyjątkiem w tym zakresie jest branża handlowa. Przepisy m.in. te o zakazie handlu, jasno regulują, że w wigilię sklepy mogą być otwarte tylko do 14:00. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku np. aptek, kwiaciarni czy dworców.

W świetle prawa dniami wolnymi od pracy są m.in. 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia, który wypada w niedzielę) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Zatem za weekendowe święta nie będzie przysługiwał nam ani jeden dzień wolny. Z mocy prawa dniem ustawowo wolnym od pracy jest drugi dzień świąt, który wypada w poniedziałek.

Jeśli jednak pracownik zobowiązany jest do pracy w niedzielę, to na mocy art. 151 KP i tak przysługiwał mu będzie dzień wolny. Pracodawca musi udzielić zatrudnionemu jeden dzień wolnego za pracującą niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. W zamian za pracę w święto wolnego należy udzielić w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeśli firma nie ma możliwości, by zapewnić pracownikowi dzień wolny za ponadwymiarową pracę, zatrudnionemu przysługiwać będzie ekwiwalent pieniężny.

RadioZET.pl