Do 135 000 zł za zrezygnowanie z kopciucha. Nowa odsłona Czystego Powietrza

Czyste Powietrze to program antysmogowy, którego zadaniem jest pomoc w transformacji polskich domów. Dotacje mają umożliwić wymianę starych, wysokoemisyjnych pieców węglowych na nowoczesne rozwiązania. Dodatkowo środki mogą być przeznaczone na wykonane termoizolacji budynku, co może zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło nawet o około 70 procent.

Czyste powietrze. 135 000 zł na wymianę pieca i termomodernizację

Nowa edycja programu antysmogowego „Czyste Powietrze” podniesie progi dochodowe, do których przyznawane są określone dotacje, a także podwyższy kwoty oferowanego wsparcia finansowego.

Minister Anna Moskwa wyjaśniła, że po zmianie próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 tys. zł do 135 tys. zł.

- Podwyższenie progów dochodowych, jak i wysokości dotacji wynika m.in. z rosnących cen usług i produktów. Jesteśmy też przekonani, że będzie to dodatkowy impuls, który jeszcze bardziej przyspieszy Czyste Powietrze – podkreśliła minister.

Moskwa przypomniała ponadto, że w przypadku beneficjentów podwyższonego i maksymalnego wsparcia można ubiegać się o 50 procent dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Środki te trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

Szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała również, że kolejną zmianą, jaka zacznie funkcjonować w nowej edycji Czystego Powietrza, jest możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca.

- Chcemy w ten sposób zachęcić do poszerzenia inwestycji w zwiększenie efektywności energetycznej. Oszczędność energii to najlepszy sposób, żeby płacić za nią mniej – zaznaczyła Moskwa.

Kolejna zmiana to modyfikacja ścieżki bankowej programu. Po nowym roku kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.

Minister klimatu i środowiska przekazała, że do tej pory w Czystym Powietrzu złożono ponad 530 tys. wniosków na prawie 10 mld zł dofinansowania. Kwoty podpisanych dotychczas umów przekroczyły już łączną wysokość 8 mld zł.

RadioZET.pl/PAP