Jacek Kurski nie będzie już pracował dla Banku Światowego? Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że otrzymał pismo z Banku Światowego, potwierdzające zakończenie współpracy z Jackiem Kurskim i Kacprem Kamińskim.

„Otrzymałem pismo z Banku Światowego, potwierdzające zakończenie współpracy z panami Kurskim i Kamińskim” – napisał w środę na swoim profilu na platformie X (d. Twitter) minister finansów Andrzej Domański. Chodzi o Jacka Kurskiego oraz Kacpra Kamińskiego.

Minister Finansów Andrzej Domański odwołał Jacka Kurskiego z funkcji zastępcy dyrektora wykonawczego szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie, o czym informował w połowie grudnia premier Donald Tusk. Do odwołania Kurskiego konieczna była zmiana na stanowisku gubernatora w Banku Światowym – wcześniej to stanowisko pełnił prezes NBP Adam Glapiński, ale został on zastąpiony przez Domańskiego.

Z kolei Kacper Kamiński w Banku Światowym pełnił funkcję doradcy dyrektora wykonawczego banku.

Źródło: Radio ZET/ PAP