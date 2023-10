Darowizny i subwencje dla partii. Ile dostały z budżetu PiS, PO, Konfederacja, Lewica, PSL?

Wybory parlamentarne 2023 to dla PiS, PO, Polski 2050, Lewicy, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców nie tylko walka o jak największy wpływ na kształtowanie Polski – to także bezwzględna walka o pieniądze. Partie polityczne są bowiem finansowane z subwencji pochodzących z budżetu państwa – im wyższe poparcie zdobędzie dana formacja, tym większe pieniądze będą do nie trafiać. Środki na działalność ugrupowania pozyskują także w formie darowizn od obywateli – przy czym pamiętać należy, że obowiązują restrykcyjne ograniczenia mające zapobiegać nadużyciom i finansowaniu przez podmioty zagraniczne.

Subwencje dla partii politycznych. Pieniądze dla partii z największym poparciem

Subwencje budżetowe to stałe i pewne źródło pieniędzy dla partii, które przekroczą odpowiedni próg poparcia w wyborach parlamentarnych. Dla ugrupowań startujących samodzielnie został on wyznaczony na 3 procent (próg wejścia do Sejmu to 5 procent), od koalicji zaś wymagane jest zdobycie minimum 6 procent poparcia (próg wejścia do Sejmu to 8 procent).

Wysokość rocznego wsparcia z budżetu ustalana jest proporcjonalnie do łącznej liczby ważnych głosów oddanych na listy kandydatów danej partii. Im więc dane ugrupowanie ma większe poparcie wśród głosujących, tym większe pieniądze otrzyma od państwa. Gra wyborcza w przypadku subwencji toczy się o dziesiątki milionów złotych.

W latach 2020-2023 subwencje budżetowe wypłacane były w następujących kwotach:

23 499 528,06 zł - Prawo i Sprawiedliwość

19 800 329,59 zł - Platforma Obywatelska

11 496 714,07 zł - Sojusz Lewicy Demokratycznej

8 348 292,79 zł - Polskie Stronnictwo Ludowe

6 865 855,09 zł - Konfederacja Wolność i Niepodległość

303 066,27 zł - Partia Zielonych

101 022,09 zł - Inicjatywa Polska

Roczne wydatki budżetu na wypłaty subwencji dla partii politycznych wynosiły 70 414 807,96 zł. Od wyniku wyborów parlamentarnych 2023 zależeć będzie wysokość finansowania w następne kadencji Sejmu.

Darowizna na partię. Czy można odliczyć od podatku?

Maksymalna łączna wysokość darowizn, jakie można w ciąg roku przekazać na rzecz partii politycznej, określona została w ustawie. „Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich (...) nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę” – zapisano w przepisach.

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 rok minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło od 1 stycznia 2023 rok 3 490 zł brutto, zaś od 1 lipca 2023 r. wzrosło do 3600 zł brutto. Do końca czerwca 2023 roku maksymalna wysokość darowizny (lub łączna wartość darowizn przekazanych w jednym roku) od jednej na rzecz wybranego ugrupowania wynosiła 52 350 zł, od lipca zaś wzrosła do 54 000 zł.

Darowiznę na partię polityczną może przekazać jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim oraz mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Darowizny w łącznej kwocie przekraczającej 10 000 zł są jawne. Od 1 lipca 2022 roku wszystkie partie polityczne zobowiązane są do publikowania w BIP rejestru wpłat, w którym zamieszcza się informacje o wpłatach od osoby wpłacającej w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł. W rejestrze zamieszcza się: imię i nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty, datę wpłaty i wysokość wpłaty.

Darowizny na partię polityczną nie można odpisać od podatku dochodowego.