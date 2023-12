Decyzja RPP bez znaczenia. Raty i tak się zmienią

Stopy procentowe mają pomagać w okiełznaniu inflacji – a ta spadła wyraźne poniżej granicy 10 procent. Dalszego obniżania oprocentowania raczej nie należy się jednak spodziewać – z projekcji NBP wynika, że tempo wzrostu cen będzie uporczywie plasować się ponad celem inflacyjnym przez najbliższe lata. - Na dalsze obniżki przyjdzie poczekać do wiosny – stwierdził ekspert HREIT.

Stopy procentowe bez zmian, raty w dół

Skończyliśmy z grozą inflacji, która spadła do wartości jednocyfrowej – taką radosną nowinę przekazał prezes NBP Adam Glapiński. Inflacja nadal jest ogromna i dalej bezlitośnie drenuje portfele Polaków, a na dodatek jest przypudrowana i tak naprawdę 2 razy wyższa – takie ponure wieści głosili ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kto ma rację i czy możliwe, że wszyscy? Inflacyjne tajniki przybliżyła w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej.

- Utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie to najbardziej prawdopodobny scenariusz na grudniowe posiedzenie RPP. Przypomnijmy, że gremium to listopadową przerwę w cięciu stóp tłumaczyło niepewnością dotyczącą polityki fiskalnej i gospodarczej przyszłego rządu. W tym obszarze wciąż nic się nie zmieniło. Dalej nie mamy gabinetu, który może pochwalić się większością w parlamencie. Tym bardziej trudno wskazać jakie zmiany w gospodarce i podatkach nas czekają – wyjaśnił sytuację Bartosz Turek.

- Nie znaczy to jednak, że posiadacze złotowych kredytów mieszkaniowych nie mają powodów do zadowolenia. Od szczytu z listopada 2022 roku rata przeciętnego kredytu powinna spaść łącznie o około 10-15 procent. Większość posiadaczy „złotowych hipotek” już taką ulgę widzi w domowym budżecie, a niemal cała reszta niedługo do tego grona dołączy – dodał ekspert.

Oprocentowanie większości złotowych kredytów o zmiennym oprocentowaniu oparta jest o stawkę WIBOR. Tę banki przeważnie aktualizują w cyklach 3-miesięczych (gdy oprocentowanie oparte jest o wskaźnik WIBOR 3M) lub półrocznych (gdy oprocentowanie jest oparte o WIBOR 6M). Spadek rat jest więc „dozowany” w porcjach od końcówki 2022 roku.

- Załóżmy, że 5 grudnia 2023 roku bank aktualizuje nam oprocentowanie kredytu. Aby to zrobić należy wziąć pod uwagę najświeższe dostępne dane, czyli te opublikowane na koniec poprzedniego dnia roboczego. I tak 4 grudnia WIBOR 3M notowany był na poziomie 5,84 procent. 3 miesiące wcześniej (we wrześniu) wskaźnik ten był wyceniany na 6,64 procent. Było tak na chwilę przed cięciem stóp procentowych o 75 punktów bazowych, którą to decyzją we wrześniu RPP zaskoczyła rynki. W przypadku kredytu zaciągniętego na 300 tys. zł i 25 lat z marżą na poziomie 2 procent wspomniana zmiana WIBOR-u 3M oznacza ratę niższą o około 160 złotych. To oznacza spadek o prawie 7 procent z 2444 złotych we wrześniu do 2284 zł teraz – wyliczył Bartosz Turek.

fot. HRE Investments Trust

Podobnie byłoby w przypadku identycznego kredytu opartego o WIBOR 6M. Wtedy jego oprocentowanie powinno być aktualizowane co pół roku. 4 grudnia 2023 roku WIBOR 6M notowany był na poziomie 5,82 procent. Pół roku wcześniej było to 6,95 procent. W przypadku kredytu zaciągniętego na 300 tys. zł i 25 lat z marżą na poziomie 2 procent oznacza to ratę niższą o około 228 złotych, czyli o ponad 9 procent mniej. W efekcie zamiast 2507 złotych miesięcznie, mamy szansę na spadek raty do 2280 złotych.

Po utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie w listopadzie, kontynuacji tej strategii należy spodziewać się też w grudniu, a i nie wykluczone, że również do marca. Wtedy poznamy nową projekcję inflacji i PKB. W dokumencie tym zespół analiz banku centralnego przestawia scenariusze, które mogą czekać naszą gospodarkę. Na tym etapie jest też szansa, że w marcu będziemy mieli większą jasność co do polityki rządu.

fot. HRE Investments Trust

- Z punktu widzenia osób zadłużonych oznacza to, że raty kredytów hipotecznych w perspektywie dwóch lat spaść mogą jeszcze o ponad 15 procent. Niestety w tym samym horyzoncie należy spodziewać się spadku oprocentowania depozytów bankowych do poziomu około 3-4 procent – podsumował Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.

