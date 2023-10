Decyzja w sprawie stóp procentowych. RPP znów zaskoczyła

Stopy procentowe po wrześniowej obniżce znów zmaleją. RPP zdecydowała o obniżce rzędu 25 pb. Przypomnijmy, że na poprzednim posiedzeniu Rada zdecydowała o obniżce rzędu 75 pb., przez co dotychczasowa stopa referencyjna wynosiła 6 proc.

Stopy procentowe. Jest kolejna obniżka

W dniach 3-4 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 października 2023 r.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl przyznał, że w porównaniu z poprzednią obniżką, ta decyzja RPP nie wpłynie znacząco na kurs złotego. - W przeciwieństwie do poprzedniego ruchu RPP, dzisiejsza decyzja nie szkodzi złotemu. Kurs euro rano zbliżał się do 4,65 zł, a w pierwszej reakcji narusza 4,60 zł – podał ekspert.

- Cięcie o 25 pb jest zgodne z medianą rynkowych oczekiwań. Należy jednak zaznaczyć, że po poprzednim posiedzeniu niepewność odnośnie do zamierzeń RPP była ogromna. Nie brakowało ani głosów, że redukcja kosztu pieniądza będzie ostrzejsza, ani prognoz mówiących o utrzymaniu kluczowego parametru polityki pieniężnej bez zmian – dodał Bartosz Sawicki.

Furtkę do obniżania stóp procentowych dał spadek inflacji. Ta we wrześniu obniżyła się z 10,1 do 8,2 proc. r/r. Ceny konsumenckie w porównaniu z poprzednim miesiącem były niższe aż o 0,4 proc. i spadły najsilniej od 2016 r.