Deweloperzy o Pierwszym mieszkaniu. „Na szczęście nie będzie limitów”

Pierwsze mieszkanie ma wydatnie pomagać w zakupie pierwszej nieruchomości. Państwowa dopłata do zaciągniętego kredytu w wysokości 500 000 zł może sięgnąć nawet 235 000 zł. Na suty bonus mogą liczyć także osoby, które zdecydowałyby się oszczędzać na koncie mieszkaniowym – w tym przypadku może się na nim pojawić nawet dodatkowe 180 000 zł. Czy wstępne obietnice rządu zrobiły wrażenie na branży deweloperskiej? Zapytaliśmy Polski Związek Firm Deweloperskich o opinię na temat Pierwszego mieszkania.

Pierwsze mieszkanie. Deweloperzy ocenili program

- Nieskorzystanie z kredytu na 2 procent byłoby błędem – tak program Pierwsze mieszkanie zrecenzował w podcaście „Biznes. Między wierszami” Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Ekspert wyliczył także, ile trzeba zarabiać, żeby mieć zdolność kredytową na zapowiedziane 500 000 zł dla singli oraz 600 000 zł dla małżeństw.

Turek stwierdził ponadto, że Pierwsze mieszkanie może uratować rynek nieruchomości od zapaści – w związku z niższym popytem wynikającym ze spadku akcji kredytowej deweloperzy rezygnowali z rozpoczynania nowych inwestycji. Dostępność kredytu na 2 procent miałaby wlać optymizm do branży i przekonać do rozpoczęcia nowych budów. Na ich ukończenie mielibyśmy czekać około 2 lat. Patryk Kozierkiewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich, potwierdził w rozmowie z RadioZET.pl te szacunki, jednocześnie jednak studząc nieco entuzjazm.

- Wszystko zależy od skali zasięgu programu. Możemy śmiało założyć, że czym większa liczba preferencyjnych kredytów, tym więcej potencjalnych zainteresowanych zakupem mieszkania. Stymulowanie popytu prowadzi bowiem do zwiększania podaży. Z uwagi na kryzys gospodarczy, wysoką inflację i znikomą zdolność kredytową Polaków, deweloperzy zaciągnęli hamulec ręczny – zaczęliśmy budowę ponad 30 procent mniej mieszkań niż rok wcześniej! Przyszły rok może być pod tym względem jeszcze gorszy – stwierdził Kozierkiewicz.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że według założeń programu Pierwsze mieszkanie z gwarancji taniego kredytu miałoby skorzystać 100 000 beneficjentów w ciągu trzech lat. Pozyskane środki mogą służyć na zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym.

- Wydaje się, że pierwsze kredyty w ramach programu udzielone zostaną w okolicach początku 2024 roku i wtedy wysłane zostałyby pierwsze pozytywne impulsy dla rynku. Niemniej dużo zależy od otoczenia makroekonomicznego, m.in. wysokości stóp procentowych i wspomnianych, szczegółowych założeń programu – dodał ekspert PZFD.

Przyznał przy tym, że jest jeszcze zbyt wcześnie by prognozować wpływ programu Pierwsze mieszkanie na ceny nieruchomości, szczególnie nie znając jego szczegółowych założeń i zasięgu. Na razie dopłaty istnieją tylko w zapowiedziach – projektu ustawy nie przedstawiono. Zasadniczo jednak z przedstawionych pomysłów deweloperzy są wstępnie zadowoleni.

- Kierunkowo każde zmiany, które mają na celu zwiększenie dostępności mieszkaniowej dla Polek i Polaków przyjmowane są przez branżę pozytywnie. Szczególnie te, które wspomagają nabywców w okresie długoterminowym. Dlatego, ze szczególnym zaciekawieniem spoglądamy na drugą część rządowego programu zakładającą wsparcie długofalowego oszczędzania na własne M – ocenił Patryk Kozierkiewicz. Przez maksymalnie 10 lat państwo ma dopłacać do oszczędzanych na koncie mieszkaniowym pieniędzy odsetki w wysokości inflacji lub wzrostu kosztów budowy mieszkać – w zależności, co będzie wyższe.

- W zakresie inicjatywy dopłat do kredytów, co do swojej istoty czerpie ona z poprzednich rozwiązań takich jak „Rodzina na Swoim”. Na szczęście rząd zapowiada, że tym razem nie zostaną wprowadzone limity cenowe czy metrażowe, które znacznie ograniczały dostęp do poprzedniego programu. Za wcześnie jednak, aby obwieszczać sukces. Z oceną powinniśmy wstrzymać się do opublikowania pierwszego projektu ustawy, gdy będziemy mieli jasność co do jakości proponowanych rozwiązań oraz tego, czy Polacy będą mieli realną szansę na skorzystanie z jego dobrodziejstw – zastrzegł ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Kozierkiewicz dostrzegł kilka niebezpieczeństw mogących zagrozić sukcesowi programu Pierwsze mieszkania. Najważniejszy to potencjalna słaba dostępność dopłat ze względu na ograniczenie zdolności kredytowej.

W zakresie dopłat do kredytów, zagrożenie stanowi potencjalna ograniczona dostępność do programu. Jeżeli bowiem – czego dziś nie wiemy – będzie mogło skorzystać kilkanaście tysięcy rodzin, to nie sposób mówić o systemowym rozwiązaniu jakiegokolwiek problemu. Idealnie, gdyby program obejmował jak największą liczbę beneficjentów i miał charakter cykliczny oraz długoterminowy. Inny problem to ograniczony dostęp do programu z uwagi na kłopoty Polaków z brakiem zdolności kredytowej. Nie mamy jeszcze informacji w jaki sposób taka zdolność będzie liczona dla kredytów z dopłatami, niemniej, jeśli – pomimo dopłat – zdolność ta wyliczana będzie na dotychczasowych warunkach komercyjnych i w oparciu o całą kwotę zobowiązania może okazać się, że z programu skorzysta wyłącznie zamożniejsza część społeczeństwa – skonkludował ekspert PZFD.

