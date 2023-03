Dezinflacja w budowlance? „Nadzieja na powrót do normalności”

Inflacja w lutym rok do roku pobija rekord i wyniosła 18,4 proc. – wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny rosnące w dwucyfrowym tempie dały się także we znaki w budowlance. Przy stale rosnących cenach materiałów budowlanych nie sposób myśleć o budowie czy remoncie. Nadzieję daje fakt, że tempo wzrostu cen zaczęło spadać.

Ceny materiałów budowlanych. „Szczyt już za nami”

„W lutym dynamika cen materiałów budowlanych zniżkowała o kolejne 2 pp. do poziomu 15 proc., co oznacza, że znalazła się już bardzo wyraźnie poniżej inflacji CPI” – zauważyli eksperci portalu RynekPierwotny.pl. Analitycy przypomnieli, że rekord w budowlance odnotowaliśmy w kwietniu minionego roku, kiedy to ceny rok do roku wzrosły o 34 proc.

„Wynik z lutego rzędu 15 proc. daje nadzieję na powrót do względnej normalności, za którą w obecnych czasach należy uznać powrót parametrów wzrostu cen do wartości jednocyfrowych, jeszcze przed końcem bieżącego roku, co zresztą niedawno prognozowali eksperci Grupy PSB” – czytamy w komentarzu.

Z danych wynika, że wciąż najszybciej drożejącą pozycją jest cement - wapno. „Jednak tempo wzrostu cen tego spoiwa z lutego jest miesiąc do miesiąca słabsze aż o 17 pp., co jest głównym czynnikiem hamowania trendu wzrostowego. Podobnie choć w znacznie skromniejszym stopniu dzieje się prawie we wszystkich pozostałych przypadkach grup towarowych” – czytamy. Z kolei najwolniej drożeją płyty OSB i drewno (zaledwie o 2 proc. drożej w skali miesiąca).

Eksperci przypomnieli, jak ważny dla budowlanki jest popyt na mieszkania. W dobie rekordowo wysokich stóp procentowych i spadku popytu na kredyt nawet o 70 proc. w skali roku, inwestycje wstrzymano, przez co zapotrzebowanie także na materiały budowlane spadło.

