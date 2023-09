Dieta za pracę przy wyborach i referendum będzie wyższa? Głos zabrał RPO

Wybory parlamentarne to dla ochotników okazja, by zarobić kilkaset złotych dzięki pracy w obwodowej komisji wyborczej. Termin na zgłoszenie się już minął, ale jak dowiadujemy się z pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, stawki za pracę jednocześnie przy referendum i wyborach wciąż budzą wątpliwości.

Wybory 2023. Jakie stawki za pracę przy wyborach i referendum

„Podczas wyborów parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowego diety dla członków komisji obwodowych będą takie, jak podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego. Przy jednoczesnych wyborach i referendum członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą mieli jednak tożsamych zadań i nie będą wykonywać tożsamej pracy, jak przy samych wyborach” - podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk w piśmie do Państwowej Komisji Wyborczej zapytał o sposób ustalania wysokości diety za pracę przy wyborach i referendum jednocześnie.

RPO przypomniał, że zastosowanie w tym przypadku będzie miała uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.

Gdyby 15 października odbyło się wyłącznie referendum, członkowie komisji otrzymaliby diety na podstawie rozporządzenia MSWiA z 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.

Ustawa o referendum ogólnokrajowym wskazuje jednak „że w przypadku przeprowadzenia referendum i wyborów w tym samym dniu głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów, a zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów”.

RPO zwrócił jednak uwagę, że „członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą przecież mieli tożsamych zadań i nie będą wykonywać tożsamej pracy jak w przypadku przeprowadzenia samych wyborów”. W piśmie do PKW czytamy o dodatkowych obowiązkach wynikających z faktu przeprowadzenia w tym dniu referendum. Należy do nich m.in. ustalenie liczby niewykorzystanych kart do głosowania w referendum, ustalenie liczby osób uprawnionych do głosowania oraz liczby osób, którym wydano karty do głosowania i przeliczenie kart.

Dlatego też, wyceniając wysiłek członków komisji, nie można pomijać tego, że będą oni wykonywać zarówno zadania związane z przeprowadzeniem referendum, jak i z przeprowadzeniem wyborów - RPO

Rzecznik zwrócił się zatem od PKW z prośbą o stanowisko w tej sprawie. Zgodnie z informacją przekazaną wcześniej przez Komisję, dieta z tytułu pracy przy wyborach wynosi: 800 zł dla przewodniczącego komisji, dla zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji zarobią po 600 złotych.