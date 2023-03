Dlaczego Orlen nie obniżył cen, choć odnotował zyski? „Nie jesteśmy od pomocy Polakom”

Orlen za ubiegły rok odnotował zysk rzędu 21,5 mld zł. Dlaczego przy tak dobrej passie kierowcy muszą mierzyć się z ponadprzeciętnymi cenami paliw na stacjach tego naftowego giganta? Zdaniem ekonomisty spółki Adama Czyżewskiego, chodzi o regulowanie popytu, a nie o pomoc Polakom w czasach dwucyfrowej inflacji.

Orlen: nie jesteśmy od pomocy Polakom

Analityk w podcaście „Biznes. Między Wierszami” szczegółowo wyjaśnił, skąd wzięły się wysokie ceny na stacjach paliw.

Oglądaj

Czyżewski pytany później w TVN24 o to, dlaczego przy odnotowaniu rekordowych zysków spółka nie zdecydowała się zejść z ceny, odparł, że chodzi o stymulowanie popytu. Stwierdził, że niższe ceny paliw mogłyby doprowadzić do ich braku na stacjach.

- Generalnie byśmy więcej lali do baku. Są klienci, którym opłaca się to paliwo, kupić, wywieźć, przewieźć, zmagazynować i tak dalej - stwierdził. Na pytanie, czy aby na pewno Polacy konsumują więcej paliwa względem 2019 roku, czyli roku poprzedzającego pandemię, odpowiedział: - "Nie".

Afera cenowa na stacjach Orlen sięga końcówki 2022 roku. Wówczas koncern obniżył hurtowe ceny paliw w reakcji na wzrost podatków, a kierowcy zastanawiali się, czy spółka nie mogła wcześniej obniżyć marż, by ulżyć Polakom tankującym na stacjach.

- Cena detaliczna była kształtowana tak, by nie doprowadzić do wzrostu popytu, co w warunkach ograniczonej podaży musiałoby się skończyć kolejkami na stacjach benzynowych i brakiem paliw – wyjaśnił ekonomista. Jak dodał, spółka musi działać w swoim interesie gospodarczym. - Jeżeli na rynku ceny kształtują się tak, że generują duże zyski, to sprzedawanie towaru po niższych cenach jest działaniem na jej szkodę - powiedział.

Pytany o wsparcie kierowców w czasach rekordowej drożyzny odparł, że „Orlen nie jest od pomocy Polakom”.

RadioZET.pl/TVN24.pl