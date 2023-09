Długi weekend w październiku? Pracownicy będą mieli do odebrania wolne

Urlop wykorzystany między weekendem a świętami wypadającymi w dni powszednie może okazać się wyjątkowo korzystną inwestycją. Eksperci z HRE Investments wyliczyli, że długich weekendów w br. może być nawet osiem. Najbliższą okazją do wypoczynku będzie koniec października.

Długi weekend jeszcze w październiku? Dzień wolnego gratis

Choć najbliższe dni ustawowo wolne od pracy wypadają w listopadzie (wspomnienie wszystkich świętych), to długi weekend można rozpocząć jeszcze w październiku. 1 listopada wypada w środę, zatem biorąc wolne 30 i 31 października można wykorzystać długi weekend i mieć pięć dni wolnego: 28 października – 1 listopada.

Odpoczynek od pracy można wydłużyć, składając wniosek urlopowy na 2 i 3 listopada. Wówczas zapewnimy sobie dodatkowe 4 dni wolnego.

Co istotne, listopadowe święto odzyskania niepodległości wypada w tym roku w sobotę, dzięki czemu pracownikom przysługiwać będzie dodatkowy dzień wolny, często wyznaczany jeszcze na ten sam miesiąc np. na piątek 10 listopada. Pracodawca może jednak zdecydować o „odbiorze” wolnego za 11 listopada w innym dniu.

fot. RadioZET.pl

„Niektórzy mogą być zdziwieni, ale jedna trzecia dni w roku potrafi być wolna od pracy. Skąd bierze się taka wartość? Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko same soboty i niedziele, to w ten sposób otrzymamy aż 105 dni wolnych. Do tego dodać trzeba 9 dni świątecznych, które wypadają w dniach roboczych, ale z mocy ustawy są wolne od pracy. Dodatkowo mamy prawo do odebrania jednego dnia za święto wypadające w sobotę. Mowa tutaj o 11 listopada. W sumie mamy więc aż 115 dni wolnych od pracy wciąż nie wykorzystując urlopu” – czytamy w komentarzu analityków z HRE Investments.