Do kiedy trzeba opłacić abonament? Lepiej się pospieszyć, by nie stracić zniżki

Abonament w 2023 roku podrożał średnio o 10 proc. Więcej powinien zapłacić każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego i radiowego. „Warto pamiętać, że opłacenie abonamentu RTV za cały rok z góry do 25 stycznia br. premiowane jest zniżką w wysokości 10 proc.” – przypomniała Poczta Polska.

Abonament RTV w 2023 roku. Kto musi go płacić?

Co do zasady: każdy, kto ma telewizor lub radio. Są jednak wyjątki. Lista zwolnień obejmuje m.in. osoby niepełnosprawne, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę, bezrobotnych i osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury.

W świetle prawa to na Poczcie Polskiej spoczywa obowiązek weryfikacji, czy mieszkańcy posiadający zarejestrowany odbiornik płacą abonament. Jeśli organ nie odnotuje wpływów, najpierw wysyła upomnienie listownie, potem zaś sprawa kierowana jest do organu egzekucyjnego, czyli w tym przypadku skarbówki. By uniknąć kar, należy uiścić należność w terminie.

Abonament 2023. Stawki

„Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok 2023, można jednak korzystać również z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc” – wyjaśniła w komunikacie Poczta Polska

Od 2023 roku stawka za posiadanie radioodbiornika wzrosła do 8,7 zł za 1 miesiąc, a więc o ponad 10 procent. Roczny abonament RTV dla właścicieli odbiorników radiowych wzrósł więc do 104,4 zł.

Nowa stawka za telewizor lub telewizor i radio wynosi 27,30 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę do 327,6 zł w skali roku.

Ci, którzy zdążą opłacić abonament za cały rok z góry do 25 stycznia, mogą liczyć na 10 proc. zniżki. Wówczas opłata roczna wyniesie: za odbiornik radiofoniczny - 94,00 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny - 294,90 zł.

RadioZET.pl