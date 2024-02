Do kogo należy 800 plus - do dziecka czy rodzica? Jednoznaczna odpowiedź prawnika

800 plus wypłacane jest na każde dziecko do chwili ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodzice, którzy rozpoczęli pobieranie świadczenia już po podwyżce z 500 plus otrzymają przez cały ten okres łącznie 172 800 zł. To kwota, wobec której ciężki być obojętnym, a szczególnie duże wrażenie może zrobić na dorastającej młodzieży, która może wykoncypować, że skoro pieniądze są przyznane na nią, to po prostu im się należą. Do kogo należy 800 plus?

800 plus jest przyznawane na dziecko. Należy do niego czy do rodzica?

800 plus „nie jest i nigdy nie było świadczeniem przysługującym dziecku” – przypomniała Wirtualna Polska. Wnioski o pieniądze składają rodzice i to na ich konta przelewane są pieniądze. Ten fakt rozstrzyga według prawników wszelkie spory na temat tego, do kogo należą pieniądze ze świadczenia.

- Te pieniądze należą się wnioskodawcy. Nie ma możliwości, żeby pobrało je samo dziecko. To jest świadczenie, które dostaje rodzic, opiekun faktyczny albo prawny – powiedział WP adwokat Andrzej Śmigielski.

Nie oznacza to, że dzieci mogą czuć się pokrzywdzone. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na mocy której wypłacane jest 800 plus, środki przelewane przez państwo mają być wydane „częściowe zaspokojenie potrzeb dziecka”. To daje pewien argument w ewentualnych rozmowach z rodzicami na temat transferu pieniędzy z 800 plus wprost do kieszeni dzieci, nie jest on jednak wystarczający, żeby móc wygrać dyskusję o przekazywane środków.

- Bo potrzeby dziecka zawierają się również w rachunkach za prąd czy wodę, kupowaniu jedzenia, podręczników do szkoły etc. Trudno sobie wyobrazić rodzinę, która mając dziecko, nie wydaje na nie przynajmniej 500 złotych. Nawet, jeśli dziecko nie zdaje sobie z tego sprawy – wyjaśnił Śmigielski jeszcze za czasów 500 plus.

Od 1 lutego można składać wnioski o przyznanie świadczenia 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Wnioski można składać przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska