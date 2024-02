Do tej promocji Biedronka i Lidl dokładają. Cena niższa od sumy podatków, „to niemoralne”

Biedronka i Lidl poszły na wojnę, co chwila wyprowadzając ataki reklamami porównawczymi. Klienci zaczęli nawet otrzymywać alerty SMS o tym, w którym sklepie ceny na dany produkt są niższe. Nowym rejonem walk stały się alkohole: wódka Parkowa (Biedronka) i Polna (Lidl), które można kupić za 9,99 zł za pół litra. Półki pustoszeją błyskawicznie, a eksperci grają na larum. - Sytuacja jest wyjątkowo skandaliczna i z całą pewnością wymaga interwencji UOKiK, a być może nawet KAS. Być może promocja, która polega na sprzedaży poniżej kosztów podatków i produkcji jest legalna, ale alkohol nigdy nie powinien pod nią podlegać – powiedział Wirtualnej Polsce Krzysztof Brzózka, były szef Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wódka za 9,99 zł w Biedronce i w Lidlu. Promocja „szkodliwa społecznie”

W promocji dyskontów za pół litra wódki trzeba zapłacić mniej, niż KAS pobiera akcyzy. Krajowa Administracja Skarbowa podała WP, że od takiej butelki alkoholu 38 procent Skarbowi Państwa należy się 14,46 zł. A końcowa cena powinna zawierać także koszta produkcji, dystrybucji i zysk producenta oraz sklepu. Skąd więc taka „niemożliwa” cena?

Oglądaj

- Z czego może wynikać tak niska cena? Być może z taniego surowca, który może być gorszy jakościowo. Jestem zdumiona, bo koszt produkcji 0,5 litra wódki to obecnie około 28-30 złotych. Przypomnę, że najbardziej znaczącym elementem ceny napojów alkoholowych są należności fiskalne (akcyza i podatek VAT). W przypadku wódki stanowią one aż 75 procent ceny. W tej sytuacji przy stałym poziomie podatków, tak znaczącą obniżkę ceny należy upatrywać w niższych kosztach produkcji. Cena będzie się różnić w zależności od przebiegu procesu i jakości użytych składników. A z tym wiążą się ceny zbóż, koszty energii elektrycznej, personelu, gazu, paliw oraz szklanej butelki. Do tego dochodzą podatki i marże sklepowe. Na pewno sprawą powinny zająć się odpowiednie organy i zbadać, co serwowane jest klientom – wyliczyła WP dr hab. inż. Edyta Lipińska z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW.

Pracownicy Biedronki poinformowali, że przed promocją tania wódka kosztowała około 20 zł – a więc i tak wyraźnie mniej, niż szacowany koszt produkcji. Wieści o obniżce rozeszły się błyskawicznie – klientów, którzy nie pojawili się w sklepach odpowiednio wcześnie, witały już tylko puste półki z „cenówkami”. Wódki były wykupywane całymi kartonami.

- W przypadku tego produktu jest wiele wątpliwości, ponieważ tak niska cena sugeruje, że gdzieś poczyniono oszczędności. Nie wiemy jaka była technologia produkcji, czy spirytus był rektyfikowany, chociaż z mojej wiedzy wynika, że wymienieni producenci mają dobre zaplecze monitorować jakość - zaznaczyła profesor Lipińska.

Wirtualna Polska podała, że wódkę Parkową dla Biedronki produkuje BZK Alco S.A. (w jej portfolio znajduje się także między innymi marka Wataha i Adam Mickiewicz). Wódkę Polną dla Lidla wytwarza Grupa AWW (właściciel Żołądkówki Wódki Czystej, Jarzębiaka i V.Double). Portal przypomniał, że oba podmioty były wymienione na krążącej w sieci nieoficjalnej liście przedsiębiorstw, które sprowadzały zboże z Ukrainy.

- Pomijam kwestie smakowe, ale tutaj mogą pojawić się obawy o kwestie zdrowotne, aczkolwiek produkty znajdujące się w obrocie, powinny spełniać wszystkie wymogi zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. – skomentowała prof. Lipińska.

- To jest niemoralne i nieetyczne. Wykorzystywanie trucizny, żeby ściągać klientów do sklepów. W Portugalii i Niemczech robią z nas kolonię. Polacy mają być nieprzytomni i pijani. W Rosji nawet jest minimalna cena za wódkę, która wynosi około 13 złotych – stwierdził Jan Śpiewak. Aktywista zapowiedział, że „złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie”.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska