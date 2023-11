Dobra wiadomość dla oszczędzających na emeryturę. „Kolejna granica przekroczona”

Emerytury mogą być wyższe dzięki oszczędzaniu np. w PPK. Jak wynika z najnowszych danych, wartość zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych aktywów przekroczyła 20 mld zł. Instytut Emerytalny podał, że przeciętny uczestnik PPK zgromadził na swoim koncie średnio 6 tys. złotych.

Oszczędności emerytalne rosną. Nowe dane o PPK

20,2 mld zł – aktywa w PPK rosną, podobnie jak liczba uczestników programu. Z danych wynika, że w ten sposób oszczędza już ponad 3,3 mln osób z blisko 315 tysięcy firm.

„Partycypacja wzrosła do 45,22 proc., przy czym w firmach zatrudniających ponad 250 osób wynosi ona 73,8 proc.” – czytamy w komunikacie.

- Kolejna granica została przekroczona po czterech latach funkcjonowania PPK. Początek PPK to druga połowa 2019 roku, a pierwsze wpłaty zaczęły się pojawiać w czwartym kwartale 2019 roku. Aktywa PPK przekroczyły 20 mld zł, na co wpływ miał również pierwszy ponowny automatyczny zapis do programu, który miał miejsce w 2023 roku – przypomniał Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

- Wzrost wartości aktywów pokazuje, że coraz większe środki będą inwestowane w tej formie. Wraz ze wzrostem aktywów będzie rosło również znaczenie PPK jako kolejnego produktu długoterminowego oszczędzania. Do poziomu aktywów OFE droga jeszcze daleka (obecnie jest to około 190 mld zł), ale najważniejsze, że liczba członków i członkiń OFE cały czas się zmniejsza, w przeciwieństwie do liczby osób uczestniczących w PPK – skomentował nasz rozmówca.

Jak działają PPK? Składki odkłada pracownik, pracodawca i poniekąd budżet państwa. Z pieniędzy publicznych uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł "na start") oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo. Do PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat, ale każdy może zrezygnować z uczestnictwa w programie.

Źródło: Radio ZET