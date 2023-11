Dobra wiadomość dla seniorów. Nowe dane GUS wpłyną na ich świadczenia

ZUS może zawiesić lub zmniejszyć świadczenie pracującym seniorom, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Limity dorabiania od 1 grudnia 2023 roku będą wyższe z uwagi na najnowsze dane GUS.

Przeciętna płaca w górę. Dobre wieści dla seniorów

GUS podał, że przeciętna płaca w trzecim kwartale roku wzrosła do poziomu 7194,95 zł brutto. W drugim kwartale wyniosła ona 7005,76 zł. To ważna informacja dla dorabiających do emerytury lub renty Polaków, którzy nie ukończyli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn).

Aby nie narazić się na zmniejszenie wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 grudnia 2023 roku będzie to kwota 5 036,46 zł.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2023 r. - 9 353,43 zł brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Jak wyjaśnił ZUS, kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynosi dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 794,35 zł, dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 595,80, a dla renty rodzinnej dla jednej osoby 675,24 zł.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojego świadczenia bez ograniczeń. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia także osobie, która ma prawo do emerytury częściowej. Bez ograniczeń mogą również dorabiać osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, renty dla inwalidów wojskowych lub renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Źródło: Radio ZET