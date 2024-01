Dobre wieści o 800 plus od ZUS. „Planowane są kolejne przelewy”

800 plus trafił do pierwszych beneficjentów już w grudniu 2023 roku, mimo że podwyżka świadczenia zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2024. - 8 stycznia (termin wypłaty – 9.01) i 11 stycznia (terminy wypłaty – 12.01, 14.01) ZUS zrealizuje kolejne przelewy w ramach świadczenia 800 plus – zapowiedziała prezes ZUS. To pierwsze wypłaty podwyższonego świadczenia, kolejne mają odbyć się zgodnie z terminami i planem.

Nowe wypłaty 800 plus. Miliardy u rodziców

- Łącznie w sześciu terminach stycznia wypłacimy rodzicom 3 mld 288 mln zł – dodała szefowa ZUS. Świadczenie wypłacane jest zwykle w następujących terminach: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, beneficjenci otrzymują zwykle pieniądze z wyprzedzeniem.

Właśnie tak będzie w przypadku wypłat wypadających na 14 stycznia, który w 2024 roku wypada w niedzielę. Pieniądze z tego terminu trafią do beneficjentów 12 stycznia, w piątek.

ZUS wyliczył, że podwyżka 500 plus to dodatkowy zastrzyk gotówki dla rodzin z dziećmi. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Przy dwójce dzieci jest to 7200 zł, a trójce – 10 800 zł w skali roku.

Uprawnieni otrzymają wypłaty w tych samych terminach co dotychczas, ale w nowej wysokości. Zostaną także poinformowani o tym elektronicznie. Żeby otrzymać 800 plus, nie trzeba składać żadnych wniosków. Rząd ostrzegł przed atakami przestępców, którzy oferują „pomoc” w wypełnianiu rzekomej dokumentacji – to próba wykradzenia pieniędzy.

Według rządowych szacunków w 2024 roku do 800 plus będzie uprawnionych 6,6 mln dzieci. 500 plus pochłaniało 40 mld zł rocznie, po podwyżce wypłat o 300 zł miesięcznie budżet programu wzrósł do ponad 64 mld zł.

Źródło: Radio ZET/ZUS/PAP