Dobrowolny ZUS nie przejdzie? „Może od razu dobrowolne podatki?"

ZUS od lat dzieli społeczeństwo. Za słusznością dobrowolnych składek według przedsiębiorców przemawia m.in. podwyżka składek na ZUS, które w łącznej wysokości kosztują przedsiębiorców już ponad 1,4 tys. zł miesięcznie. Z drugiej zaś strony, jak mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Marek Kowalski, ucieczka od ZUS-u może zdemolować system ubezpieczeń społecznych.

Dobrowolny ZUS? „A dlaczego nie dobrowolne podatki?

Do apelu Rzecznika MŚP podłączyli się przedsiębiorcy m.in. z branży beauty. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych napisali, że „nawet 15 zł ceny zabiegu stanowi ZUS”, podkreślając przy tym rosnące koszty prowadzenia biznesu. O uciążliwości ZUS-u, który przedsiębiorcy muszą płacić bez względu na miesięczne obroty, mówił Paweł Kukiz, który na wzór wakacji kredytowych zaproponował „wakacje zusowskie”.

FPP przekonuje jednak, że takie „wakacje” mogą się źle skończyć dla wszystkich. Ulga w składkach niesie bowiem za sobą ryzyko niestabilności powszechnego systemu, jakim jest system ubezpieczeń społecznych. O propozycję Rzecznika MŚP Adama Abramowicza dot. dobrowolnego ZUS-u zapytaliśmy Marka Kowalskiego z FPP.

Oglądaj

- Pan Rzecznik myli się. Zapytałbym Rzecznika, dlaczego tylko ZUS miałby być dobrowolny? Niech i podatki będą dobrowolne, przedsiębiorcy jeszcze bardziej zaoszczędzą. Rzecznik argumentuje, że przedsiębiorców nie stać na składki, a będzie ich stać na prywatne ubezpieczenie? – zapytał nasz rozmówca.

Jeśli dziś damy przedsiębiorcom dobrowolny ZUS, to za 20 lat wszyscy zrzucimy się na zasiłek dla tych, którzy nie płacili ZUS-u. To uprzywilejowanie jednej grupy. Dlaczego reszta społeczeństwa ma się na nich składać? Państwo nie ma swoich pieniędzy, będzie korzystało z pieniędzy pracujących Marek Kowalski, FPP

Nasz rozmówca dodał, że w świetle Konstytucji państwo jest zobowiązane do zapewnienia obywatelom dostępu do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia emerytalnego. - Najpierw musielibyśmy zrobić system prywatnych ubezpieczeń. Dziś tego nie ma, więc rozmawiamy o „matriksie”. To tak jakbyśmy zaczynali budować dom od dachu – mówił Marek Kowalski.

- Jako FPP proponujemy ZUS od dochodu. Dlaczego przedsiębiorcy mieliby płacić ZUS nawet wtedy, kiedy odnotują stratę? ZUS jest skłonny zgodzić się na takie rozwiązanie, rozmawialiśmy już z prezes Gertrudą Uścińską, a rząd wolał wprowadzić Polski Ład… - podsumował przedstawiciel FPP.

RadioZET.pl