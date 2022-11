Dobrowolny ZUS podzielił przedsiębiorców. „To demolowanie systemu emerytalnego”

ZUS tylko dla chętnych? O dobrowolne składki od lat zabiega Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który chce, by każdy przedsiębiorca sam decydował o tym, czy chce opłacić składkę, czy też chce oszczędzać na przyszłą emeryturę samodzielnie. Mowa jedynie o nieobowiązkowych składkach emerytalnych, przedsiębiorca miałby – tak jak dotychczas - obowiązek opłaty składki zdrowotnej. O „wakacje zusowskie” zaapelował także m.in. Paweł Kukiz. - Skoro możemy zrobić wakacje kredytowe dla obywateli, to powinniśmy wprowadzić także wakacje zusowskie dla mikroprzedsiębiorców – mówił poseł w rozmowie z RadioZET.pl. Choć takie rozwiązanie z pewnością przyniosłoby ulgę dla przedsiębiorców, to jak zaznaczyło FPP, mogłoby „zdemolować system”.

Dobrowolne składki na ZUS kością niezgody. Wolność czy zdemolowanie systemu?

„Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) stanowczo sprzeciwia się propozycji, aby wprowadzić w Polsce dobrowolność podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu przez przedsiębiorców” – zaznaczono w komunikacie.

FPP zwróciła uwagę, że wprowadzenie takiej dobrowolności stanowiłoby zaprzeczenie idei ubezpieczeń społecznych, którą jest powszechność. Przedsiębiorcy wskazują na jeszcze jedno zagrożenie: wysyp fikcyjnych działalności gospodarczych, które byłyby zakładane tylko po to, by uniknąć składek. To jednak nie wszystko. Problem pojawi się wtedy, kiedy niepłacący składek będą chcieli przejść na emeryturę.

Nieuchronnie będzie dochodziło również do sytuacji, w której osoby niepłacące składek nie odłożą odpowiednich środków na przyszłą emeryturę, a w konsekwencji znajdą się na utrzymaniu pomocy społecznej – a więc wszystkich podatników FPP

FPP wątpi w skuteczność samodzielnego oszczędzania na emeryturę, które pozwoliłoby na utrzymanie się. Jak czytamy „przedsiębiorcy, którzy wypiszą się z systemu emerytalnego, zawsze będą narażeni na ryzyko, że będą żyć na emeryturze dłużej, niż pozwolą im na to zgromadzone przez siebie oszczędności”. Wówczas, jak podaje FPP, „beneficjenci” dobrowolnego ZUS-u i tak byliby skazani na pomoc społeczną.

- Stanowczo sprzeciwiamy się nieprzemyślanej propozycji tzw. dobrowolnego ZUS, który demontowałyby system emerytalny w Polsce, na dłuższą metę, tworząc ogromne problemy społeczne. Zamiast tego, proponujemy rzetelną dyskusję na temat reformy zasad ustalania podstawy wymiaru składek oraz systemowego wsparcia małych przedsiębiorców w okresie kryzysu energetycznego - podkreślił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP.

Ekonomista zwrócił uwagę, że otoczenie makroekonomiczne nie sprzyja biznesowi. Rosnące ceny energii, presja płacowa i słabnący popyt to czynniki pogarszające płynność finansową, którą podratować mogłaby oszczędność na składkach. - Jednak państwo dysponuje znacznie lepszymi narzędziami ich wspierania niż umożliwienie im wypisania się z systemu emerytalnego. Przede wszystkim w ramach prowadzonej polityki gospodarczej można wpływać na mechanizmy kształtowania cen energii również dla przedsiębiorców, a także wprowadzać instrumenty kompensujące zwiększone koszty z tego tytułu. Ponadto państwo zawsze może zmniejszyć obciążenia podatkowe – podsumował przedstawiciel FPP.

RadioZET.pl/FPP