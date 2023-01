Dodatek antyemerytalny. „Już widzimy pierwsze efekty”

Wiek emerytalny w mundurówce uzależniony jest od stażu pracy. Funkcjonariusze już po 25 latach pracy mogą zakończyć przygodę z rynkiem pracy i cieszyć się emeryturą. Rząd przyjął nowy dodatek, by zatrzymać ich na rynku pracy.

Dodatek antyemerytalny. „Już widać efekty”

Świadczenie będzie przysługiwało mundurowym w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Będzie ono zwiększane o kwotę 1 proc. za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby.

Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc., i będzie wypłacane niezależenie do innych pobieranych dodatków i świadczeń, w tym świadczenia motywacyjnego w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby. Co więcej, świadczenie za długoletnią służbę po osiągnięciu przez funkcjonariuszy 32 lat wysługi emerytalnej będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury – zakłada przyjęta przez rząd ustawa.

- Widzimy pierwsze efekty zapowiedzi dodatku antyemerytalnego i rozmów ze związkami zawodowymi w służbach mundurowych. Wydaje się, że katastroficzne przepowiednie o pięciocyfrowych liczbach osób chcących przejść na emeryturę są daleko przesadzone - powiedział PAP wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy nowy dodatek ma wejść w życie 1 marca 2023 roku. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że nowy dodatek to "bardzo dobre rozwiązanie, które metodami zachęt pozwoli jak najdłużej zatrzymywać doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w służbie".

Wąsik przypomniał, że na stronie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA uruchomione zostały stosowne kalkulatory, dzięki którym funkcjonariusze mogą obliczać pensje po waloryzacji, emerytury, które by dostali, a także pensje z dodatkiem. - W ten sposób przekonujemy funkcjonariuszy do tego, aby dobrowolnie podejmowali decyzję o pozostaniu w służbie i niekorzystaniu ze swoich uprawnień emerytalnych - powiedział.

Nowy dodatek ma objąć policjantów, strażaków, funkcjonariuszy skarbówki i Straży Granicznej, pracowników Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

