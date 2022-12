Dodatek antyemerytalny. Ma „ograniczyć przejścia na emeryturę”

Wiek emerytalny w Polsce to odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wybrane grupy zawodowe mogą przejść na emeryturę znacznie wcześniej: Przemysław Czarnek zapowiedział, że będzie dążył do wprowadzenia takiej opcji dla nauczycieli. Funkcjonariusze służb mundurowych mogą udać się na emeryturę już po przepracowaniu 15 lat. MSWiA szuka sposobów, żeby zachęcić do dłuższej służby: jednym z nich ma być wprowadzenie dodatku antyemerytalnego zwiększającego uposażenia z każdym dodatkowym rokiem pracy.

Dodatek antyemerytalny. Bonus za brak przejścia na emeryturę

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na nowe rozwiązania dla mundurowych, w tym świadczenie motywacyjne po 15 latach służby. Ich celem jest zachęcenie do długiej służby oraz „ograniczenie przejść na emeryturę”.

- Dlatego też zaproponowaliśmy stosowne dodatki motywacyjne, antyemerytalne. Te dodatki będą wprowadzone ustawą. Mamy zgodę pana premiera, żeby przeprowadzić ją w szczególnym, szybkim trybie. Chcemy, żeby te rozwiązania weszły w życie 1 marca – stwierdził Maciej Wąsik.

Specjalne świadczenie po 15. roku służby będzie się rozpoczynało od 5 procent uposażenia i co roku będzie rosło o 1 punkt procentowy do osiągnięcia 15 procent po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 procent, ale nie będzie się wykluczało z już wprowadzonymi świadczeniami motywacyjnymi po 25 latach służby i 28,5 latach służby.

Wąsik stwierdził, że jednym z czynników zachęcających funkcjonariuszy do przejścia na emeryturę jest to, że waloryzacja świadczeń wypłacanych przez ZUS jest wyższa niż waloryzacja płac. Dodatek antyemerytalny ma sprawić, że praca będzie bardziej opłacalna.

- Namawiamy funkcjonariuszy wszystkich formacji do jak najdłuższej służby. Wiemy, że jest specyficzna, inna niż praca. Na pewno dużo bardziej wyczerpująca. Natomiast zdajemy sobie też sprawę, że funkcjonariusz po 15, 20 czy 25 latach służby ma ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę i jest niezwykle przydatny dla swojej formacji. Dlatego tworzymy cały system zachęt do pozostawania w służbie - powiedział wiceminister.

- Uważam, że prowadzimy dobre rozmowy ze związkami zawodowymi i nie grozi nam akcja protestacyjna - stwierdził Maciej Wąsik.

RadioZET.pl/PAP