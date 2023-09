Dodatek do 500 plus. ZUS: już 700 000 przyznanych świadczeń

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie do 12 000 zł. Kapitał jest wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie nie zależy od dochodów rodziny i nie jest opodatkowane.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS wypłacił 5 mld zł

Podwyżka 500 plus do 800 plus to dla beneficjentów dodatkowe 300 zł miesięcznie i 64 800 zł w ciągu 18 lat pobierania świadczenia. A jak program „Rodzina 500 plus” wpłynął na całe społeczeństwo i jakie miał skutki gospodarcze i ekonomiczne? O tym w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział prof. Jacek Tomkiewicz, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego.

- Według najnowszych danych liczba złożonych wniosków o RKO od początku funkcjonowania programu przekroczyła 770 tys. Do tej pory wypłaciliśmy ponad 700 tys. świadczeń na łączną kwotę 5 mld zł. Kolejne wypłaty są przygotowywane – poinformowała w wypowiedzi przesłanej PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zapewniła, że ZUS podejmuje działania, aby pieniądze były wypłacane jak najszybciej. - Aktualnie poziom realizacji wniosków przez Zakład jest na poziomie blisko 99 procent, co oznacza, że wnioski obsługiwane są praktycznie na bieżąco - podała szefowa Zakładu.

ZUS przypomniał, że w niektórych wnioskach o RKO występują błędy, co wpływa na czas rozpatrzenia elektronicznego dokumentu. Jeśli w sprawie jest konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z klientem, pracownicy ZUS będą się z nim kontaktować.

Każdy wniosek o RKO wymaga indywidualnego przeprocesowania oraz sprawdzenia w odpowiednich rejestrach. Zdarzają się sytuacje, że rodzice lub opiekunowie złożyli po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi. W niektórych wnioskach występują również błędy w numerze PESEL dziecka.