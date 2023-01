Dodatek do rachunku za prąd. Wnioski o 1500 zł tylko do 1 lutego

Dodatek elektryczny ruszył 1 grudnia 2022 roku. Wsparcie w wysokości 1000 zł lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania. Pieniądze trafią do beneficjentów do 31 marca 2023 roku. Najpierw trzeba jednak spełnić kilka warunków.

1500 zł do ogrzewania. Zbliża się termin składania wniosków

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie, wypłacone na podobnych zasadach jak dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, jak pellet, drewno, gaz LPG i olej opałowy. Każdy, kto używa energii elektrycznej do ogrzania domu, może złożyć w gminie wniosek o dodatek. Ten, co do zasady, wynosi 1000 zł. W przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej w 2021 r. powyżej 5 MWh dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Najważniejszym warunkiem uprawniającym skorzystania z dotacji jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ustawodawca nauczony doświadczeniem związanym z wypłatą dodatku węglowego zdecydował, że na jeden adres przysługiwał będzie jeden dodatek elektryczny.

Oglądaj

Ze wsparcia wykluczeni są jednak ci, którzy korzystają z instalacji fotowoltaicznych i ci, którzy wcześniej skorzystali z dodatku węglowego lub dodatku do innego źródła ciepła. Wnioski można składać w urzędzie gminy lub miasta - osobiście lub za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP.

RadioZET.pl/gov.pl