Nowy dodatek do wzięcia. Wnioski o 1500 zł można składać od 1 grudnia

Dodatek elektryczny ruszył 1 grudnia 2022 roku – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wsparcie w wysokości 1000 zł lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania. Pieniądze trafią do beneficjentów do 31 marca 2023 roku. Jest jednak jeden ważny wykluczający warunek.