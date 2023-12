Płacisz za dużo za gaz? Sprawdź, czy przysługuje ci ten dodatek

Dodatek gazowy to inaczej refundacja za podatek VAT, który został uiszczony razem z opłatami za gaz. Przysługuje on tym osobom, które używają do ogrzania domu paliw gazowym, a jednocześnie spełniają kryteria dochodowe dodatku osłonowego. Dodatek obowiązuje od początku 2023 roku - został wprowadzony ustawą o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych, którą pod koniec ubiegłego roku została podpisana przez prezydenta.

Poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego przygotował ustawę, bo od początku 2023 r. przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna, która znosiła podatek VAT na gaz. Jego wysokość z 0 proc. w 2022 r. wzrosła do 23 proc. w 2023 roku, co, pomimo zamrożenia cen, oznaczało dla podatników znaczny wzrost opłat.

Na mocy ustawy, przez cały rok 2023 r. zostaną zamrożone ceny gazu dla odbiorców indywidualnych. Będzie ona obowiązywała na wysokości ustalonej w 2022 r. Zamrożona została również opłata dystrybucyjna, czyli koszt korzystania z sieci gazowej i jej utrzymania.

Dodatek gazowy: ile wynosi? Komu przysługuje?

W 2023 roku maksymalna cena za gaz została ustalona na poziomie ok. 200 zł netto/MWh. - Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej – wskazywała w zeszłym roku była minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak czytamy w ustawie, dodatek gazowy będzie przysługiwał "najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT". "Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego" - dodano w dokumencie. Dodatek gazowy będzie przysługiwał osobom, których dochód nie przekracza

2 100 zł brutto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1 500 zł brutto w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Ochroną, oprócz rodzin, objęte będą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły oraz organizacje pozarządowe.

Dodatek gazowy: do kiedy składać wniosek? Gdzie go składać?

Wniosek o refundację należy złożyć w 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Będzie można go złożyć także w formie elektronicznej. Jak podają autorzy ustawy, refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. osób. Zwrot dotyczy gazu dostarczonego do 31 grudnia 2023 r. Czas na składanie wniosków jest do 29 lutego 2024 r.

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub online przez platformę ePUAP. Dokumenty i dane, których potrzebujemy przy wypełnianiu wniosków to:

dane osobowe wszystkich mieszkańców gospodarstwa domowego (imię, nazwisko, PESEL lub numer dowodu tożsamości);

dane kontaktowe (adres mailowy i numer telefonu – opcjonalnie);

numer rachunku bankowego

wszystkie faktury VAT za dany okres oraz dowody wpłat

Radio ZET/gov.pl/Sejm/money.pl