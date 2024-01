Dodatek mieszkaniowy dla emerytów 2024. Do odebrania nawet 3 tysiące złotych

Dodatek mieszkaniowy dla emerytów w 2024 roku wypłaca się na podobnych zasadach, jak w 2023 roku. Kiedy można ubiegać się o pieniądze i ile można otrzymać? Warto wiedzieć.

Dodatek mieszkaniowy dla emerytów 2024: kryteria

Dodatek mieszkaniowy dla emerytów to pomoc przeznaczona dla osób, które spełniają trzy warunki:

posiadają tytuł prawny do lokalu;

zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;

spełniają kryterium dochodowe

Dodatkowo, o dopłatę można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w ostatnich trzech miesiącach nie przekroczył 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym (w gospodarstwach wieloosobowych jest to 30 proc.).

W 2023 było to odpowiednio:

2 538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

1 903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Poza tym, pod uwagę bierze się również powierzchnię mieszkania, jaka przypada średnio na zajmującą je osobę. Porównuje się ją potem z odgórnie ustaloną powierzchnią użytkową, jaka powinna przypadać na mieszkańca lokalu. Obecnie ustalona odgórnie norma wynosi:

dla 1 osoby – 35 m kw.,

dla 2 osób – 40 m kw.,

dla 3 osób – 45 m kw.,

dla 4 osób – 55 m kw.,

dla 5 osób – 65 m kw.,

dla 6 osób – 70 m kw.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy dla emerytów? Tyle pieniędzy można odebrać

W 2024 roku próg dochodowy dodatku mieszkaniowego wzrośnie w stosunku do obecnego roku. Dla gospodarstw jednoosobowych wzrośnie z 2538,46 zł do 2850,70 zł. Dla gospodarstw wieloosobowych wzrośnie z 1903,85 zł do 2138,02 zł.

Seniorzy w tym roku mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia, co daje prawie 3 tysiące złotych (dokładnie 2760 zł) rocznie. Dokładna wysokość dodatku mieszkaniowego dla emerytów w każdym przypadku obliczana jest przez urzędnika indywidualnie. Dodatek może pokryć maksymalnie 70 proc.wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu.

Uwaga: o dodatek mieszkaniowy dla emerytów można się starać również w sytuacji, gdy średni dochód na członka rodziny przekracza limit. Nie więcej jednak niż o wysokość dodatku. Wartość dodatku obniża się w takim przypadku o wysokość nadwyżki ponad limit.

