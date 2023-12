Dodatek mieszkaniowy to dodatek wypłacany przez gminę osobom, które mają prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego i nie przekraczają określonego progu dochodowego. Jaki to próg? Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Wyjaśniamy.

Dodatek mieszkaniowy: kryteria. Dla kogo dodatek?

Dodatek mieszkaniowy to rozwiązanie dla osób, które dysponują mieszkaniem lub niedużym domem i mają problem z opłacaniem rachunków. Warunkiem jest jednak próg dochodowy.

Dodatek mieszkaniowy – warunki:

Prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego (właściciel, spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wynajem lub podnajem na umowę, oczekiwanie na mieszkanie zamienne albo socjalne – z orzeczeniem sądu). Powierzchnia mieszkania albo domu jest równa, albo niższa niż 71,5 m2 lub jest większa, ale nie przekracza 82,5 m2, a powierzchnia wszystkich pokoi i kuchni jest mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej mieszkania albo domu. Średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 1903,85 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym (czyli 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Jeśli dochód jest wyższy – dofinansowanie pomniejszone jest o kwotę nadwyżki.

Dodatek mieszkaniowy: wnioski. Jakie dokumenty złożyć?

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek złożony w gminie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową oraz deklarację o dochodach.

Dodatek mieszkaniowy – dokumenty:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (do pobrania w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej). W przypadku mieszkania wniosek musi potwierdzić zarządca budynku albo inna osoba, której dana osoba płaci czynsz. Mieszkanie w domu zwalnia z tego obowiązku. Deklaracja o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu albo w domu, z ostatnich 3 miesięcy (do pobrania w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej). Dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu. W oświadczeniu należy podać łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz informacje o wyposażeniu technicznym domu. Dokumenty, które potwierdzają wysokość wydatków, jakie dana osoba poniosła w związku z zajmowaniem mieszkania lub domu w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy: ile wynosi? Dofinansowanie do mieszkania

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od kilku czynników. Te czynniki to:

dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,

wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania,

stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Do wydatków na utrzymanie mieszkania wlicza się m.in.:

czynsz,

koszty eksploatacji,

zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór śmieci.

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego może być poprzedzone wywiadem środowiskowym i następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

W razie decyzji odmownej można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego – wniosek składamy w urzędzie gminy albo ośrodku pomocy społecznej. Na odwołanie jest 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Źródło: Radio ZET/gov.pl/gcs.gda.pl