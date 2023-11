Dodatek pielęgnacyjny dla emerytów. Ile wynosi i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny, zwany też dodatkiem opiekuńczym, to świadczenie pieniężne, które można uzyskać z urzędu lub na wniosek. Sprawdź, komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i jakie dokumenty należy złożyć.

Dodatek pielęgnacyjny: komu przysługuje

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych i art. 16 ust. 6–8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom i osobom niesamodzielnym.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobom:

całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji,

które ukończyły 75 lat.

Dodatek do emerytury przysługuje z urzędu lub na wniosek.

Dodatek pielęgnacyjny dla osób 75+

Dodatek pielęgnacyjny dla osób 75+ to świadczenie przyznawane z urzędu. „Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Sami z urzędu przyznamy Ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z Twoją emeryturą” – informuje ZUS.

Wyjątkiem są osoby, które przez ponad 2 tygodnie w miesiącu przebywają w:

zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Dodatek pielęgnacyjny dla osób poniżej 75. roku życia

Dodatek pielęgnacyjny z urzędu przyznawany jest wyłącznie osobom 75+. Nie każdy wie, że osobom poniżej 75. roku życia też może być przyznany dodatek pielęgnacyjny, ale na wniosek i po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od lekarza.

Dokumenty, jakie należy złożyć to:

wniosek o dodatek pielęgnacyjny,

zaświadczenie o stanie zdrowia, które wystawia lekarz prowadzący na formularzu OL-9,

decyzję o skierowaniu do zakładu lub inny dokument potwierdzający pobyt w zakładzie.

Uwaga: „Lekarz powinien wystawić zaświadczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia tego wniosku” – instruuje ZUS. I dalej: „Lekarz prowadzący może przekazać formularz OL-9 do ZUS za pośrednictwem swojego profilu na PUE. Jeśli tego nie zrobił, dołącz papierowy formularz wypełniony i podpisany przez tego lekarza do swojego wniosku”.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny złożyć można:

W dowolnej placówce ZUS (osobiście, przez pełnomocnika, pocztą). Rozpatrzy go placówka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. Elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – wykorzystaj formularz wniosku ogólnego (POG). Za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek pielęgnacyjny: ile wynosi?

Dodatek pielęgnacyjny 2023 wynosi 294,39 zł.

Dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacji. Jego wartość jest ponownie przeliczana przy przeliczaniu rent i emerytur, czyli zmienia się 1 marca.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny to nie to samo co zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a dodatek pielęgnacyjny – ZUS.

Ważne! „Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – nie przysługuje jeśli masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny, powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek pielęgnacyjny” – informuje ZUS.

