„Dodatkowa bonifikata emerytalna”. Ważne ostrzeżenie NASK

Seniorzy mogą paść ofiarą oszustów, którzy wykorzystują wizerunek ZUS i oferują lewe inwestycje. Zespół CERT Polska poinformował o zagrożeniach.

Uwaga na fałszywe "inwestycje". Seniorzy na celowniku oszustów

Eksperci poinformowali o potencjalnym scenariuszu działania przestępców i skutkach zaufania oszustom.

W komunikacie czytamy, że oszuści zwykle kuszą swoje ofiary obietnicą zysków. Często zaczyna się od niewielkich kwot, by pokazać rzekome zyski z „inwestycji”. "Dzięki temu użytkownik zaczyna robić coraz większe wpłaty. Oczywiście pieniądze nie są inwestowane, tylko przelewane na konto przestępców, więc zyski nigdy nie trafiają z powrotem do użytkownika" – podała NASK.

Eksperci ostrzegają, by sprawdzać każdą tego typu „ofertę”. Jeśli wydaje się ona wyjątkowo korzystna, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż mamy do czynienia z oszustwem. Przestępcy dla uwiarygodnienia swoich „inwestycji” posługują się logotypem np. ZUS-u.

„Użyte zdjęcia nie muszą świadczyć o tym, że te osoby czy firmy rzeczywiście promują tę ofertę" - ostrzega NASK. Apeluje, by sprawdzić, czy oferta pochodzi ze sprawdzonego źródła i czy widnieje na oficjalnej stronie podmiotu.

Źródło: Radio ZET/ NASK/ PAP