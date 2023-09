Dodatkowa emerytura dla rolników. KRUS informuje o wypłatach

Rolnicy, podobnie jak pozostali renciści i emeryci, mogą liczyć na 14. emeryturę. Kasa wypłaci ubezpieczonym świadczenie wraz z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym we wrześniowych terminach płatności tj. 10, 15, 20 i 25 września br.

14. emerytura z KRUS. Wysokość, terminy wypłaty

KRUS, podobnie jak ZUS, wypłaca dodatek z urzędu wraz z wrześniowym świadczeniem. Czternastka z KRUS przysługuje tym świadczeniobiorcom, którzy mają prawo do emerytury rolniczej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, - jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 5.500,00 zł.

Świadczenie trafi do nich w maksymalnej wysokości 2650,00 zł brutto, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych 2900 zł brutto. Jeśli ubezpieczony pobiera wyższe świadczenie, zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł. Co to oznacza? Emeryt ze świadczeniem powyżej 5,5 tys. zł brutto dodatku nie otrzyma.

KRUS podał kilka przykładów:

Rolnik, który pobiera emeryturę w kwocie 1772,7 zł dostanie we wrześniu przelew powiększony o czternastkę w kwocie 2650 zł brutto.

Ubezpieczony, który pobiera co miesiąc 3002,16 zł emerytury brutto otrzyma czternastkę w kwocie 2547,84 zł.

Renta rodzinna rolnicza jest wypłacana w łącznej kwocie równej 1826,71 zł, wdowie i 3 pełnoletnich dzieci. Czternastka zostanie wypłacona w kwocie 2650,00 zł , tj. po 662,50 zł dla każdej uprawnionej osoby.