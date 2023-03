Dodatkowa emerytura dla seniorów na stałe. Jest gotowy projekt

Emerytury to z uwagi m.in. na starzejące się społeczeństwo, jeden z głównych elementów kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość ustanowiło już na stałe trzynastą emeryturę, czternastki co roku wymagały nowego aktu prawnego. To ma się jednak zmienić i to tuż przed wyborami. Projekt zmian ma być przyjęty jeszcze w tym kwartale.

Czternastka zostaje na stałe. Szczegóły projektu

„Projektowane rozwiązanie wprowadza wypłatę kolejnego - obok 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - tzw.14. emerytury” – czytamy w opisie projektu.

W przypadku czternastki nadal obowiązywać będzie próg dochodowy, zaś sama wysokość świadczenia to maksymalnie kwota najniższej emerytury. Taką kwotę dostaną seniorzy, których świadczenie nie przekracza 2900 złotych brutto. Jeśli ktoś pobiera wyższą emeryturę lub rentę, zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. W projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Jak czytamy, „projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż najniższa emerytura”. Rząd tym samym otwiera sobie furtkę, by przyznać seniorom więcej pieniędzy w ramach czternastki, niż kwota minimalnego świadczenia.

RadioZET.pl