Dodatkowe 21 dni płatnego urlopu zdrowotnego. Kto może skorzystać?

Jak wyjaśniają eksperci z Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, pracownikom, którzy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania specjalistycznych badań. Łączny wymiar takiego urlopu wynosi maksymalnie 21 dni roboczych w całym roku kalendarzowym.

By skorzystać z tego typu zwolnienia, trzeba spełnić określone warunki:

uzyskać od lekarza skierowanie na turnus (we wniosku powinien być określony rodzaj i czas trwania turnusu)

przedstawić skierowanie pracodawcy w takim terminie, aby mógł on zapewnić normalną ciągłość pracy podczas twojej nieobecności

należy posiadać dokument od organizatora, który będzie potwierdzał uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Za urlop wykorzystany na turnus rehabilitacyjny pracownik otrzyma takie samo wynagrodzenie jak w trakcie urlopu wypoczynkowego (80 proc. wynagrodzenia).

Zwolnienie na badania specjalistyczne: warto wiedzieć

Pracownicy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają dodatkowe przywileje, jeśli chodzi o zwolnienia. Mogą z nich korzystać w celu:

poddania się zabiegom leczniczym lub specjalistycznym

wykonywania specjalistycznych badań

naprawy lub uzyskania sprzętu ortopedycznego

(jeśli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy)

Prawo do zwolnienia na badania specjalistyczne dotyczy wszystkich pracowników niepełnosprawnych, bez względu na to, w jakim rodzaju zakładzie pracy są zatrudnieni. Przepisy nie określają szczegółowych zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania zabiegów leczniczych lub usprawniających, co oznacza, że to do pracodawcy należy określenie tych zasad. Czas trwania takiego zwolnienia zależy od wielu czynników, m.in. czasu trwania zabiegu czy czasu niezbędnego na dojazd do danej placówki medycznej.Uwaga: również pracodawca ma pewne prawa w związku z orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracownika. Pamiętajmy, że bez odpowiednich dokumentów, pracodawca może odmówić zwolnienia.

Źródło: Radio ZET/Rynek Zdrowia/niepelnosprawni.pl