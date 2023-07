Dodatkowe 3 dni wolne od pracy? Andrzej Duda podejmie decyzję

Petycja o dodatkowych dniach wolnych od pracy to inicjatywa obywatelska. Dokument wpłynął już do Kancelarii Prezydenta RP. Zajmie się Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej. Według ustaleń "Faktu" wnioskodawca chce wpisać do "katalogu wolnych dni" Wigilię, Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

"Z uwagi na długotrwałe uczestnictwo w adoracji Krzyża i podczas Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek oraz trzy msze czwartkowe, w czasie których udział jest niemożliwy do pogodzenia z obowiązkami zawodowymi, dni wolne od pracy w czasie Triduum Paschalnego przyczynią się do refleksji nad sensem życia, nie tylko przez wyznawców religii katolickiej, czy szerszej chrześcijańskiej, ale wszystkich obywateli w kraju" – pisze autor petycji.

Dodatkowe 3 dni wolne od pracy? Zdania są podzielone

Pomysł na zwiększenie puli dni wolnych popierają związkowcy. Ich zdaniem każde skrócenie czasu pracy jest dobre. – Już teraz w wielu firmach Wigilia jest zwyczajowo dniem wolnym od pracy, to taki trzeci dzień świąt, związany z bardzo głęboka tradycją. Zatem byłoby to tylko usankcjonowane tego zwyczaju, który obecnie działa w największych przedsiębiorstwach – mówi "Faktowi" Andrzej Radzikowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Zupełnie inny punkt widzenia prezentują przedsiębiorcy. – Mamy 26 dni urlopu, dni świąteczne, absencję chorobową, która średnio wynosi 20 dni na pracownika. To oznacza, że realnie pracujemy około 200 dni w roku na 365. [...] Pracując mniej, wolniej będziemy pokonywać dystans, jaki dzieli nas do krajów zachodnich – tłumaczy Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan.

Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

Wielkanoc (święto ruchome)

Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome)

(święto ruchome) 1 maja

3 maja

Zielone Świątki (święto ruchome)

Boże Ciało (święto ruchome, przypada w czwartek)

(święto ruchome, przypada w czwartek) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

