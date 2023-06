Dodatkowe 300 plus do emerytury. Oto plany rządu na 2024 rok

Waloryzacja rent i emerytur w marcu wyniosła rekordowe 14,8 proc. Nie jest to jednak dobra wola i hojność rządu, lecz ustawowy wymóg, zgodnie z którym skalę podwyżek wylicza się na podstawie m.in. poziomu wzrostu cen w gospodarce. Inflacja powoli hamuje, co oznacza, że w 2024 roku podwyżki będą skromniejsze.

Waloryzacja emerytur w 2024 roku. 300 plus dla seniora

„W rządzie trwają pierwsze przymiarki do przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. To niemal pewne, że będzie niższa niż w tym roku. Są jednak plany, by mocniej niż w 2023 r. wesprzeć seniorów z niższymi świadczeniami” – czytamy w „Fakcie”.

Dziennik powołał się na słowa informatora z kręgów rządowych, który mówił o dodatkowej podwyżce kwotowej rzędu 300 złotych miesięcznie. Niewykluczone, że seniorzy otrzymają procentowo-kwotową waloryzację. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez „Fakt”, waloryzacja procentowa mogłaby wynieść 12 proc., na czym rzecz jasna skorzystają w największym stopniu osoby z najwyższym świadczeniem. Tym, którzy otrzymują niższe emerytury, w większym stopniu pomogłaby podwyżka kwotowa.

– Myślimy nad tym, by podwyżki kwotowe wyniosły 250 jak w tym roku, a może nawet 300 zł – mówił dla „Faktu” jeden ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego.

Co istotne, wyższa emerytura minimalna przełoży się wówczas także na kwoty trzynastek i czternastek. Obecnie najniższe świadczenie wynosi 1588,44 zł brutto.

RadioZET.pl/”Fakt”