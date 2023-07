Dodatkowe 500 plus też może wzrosnąć. "Trwają prace"

500 plus od 1 stycznia przyszłego roku ma wynieść 800 zł. Świadczenie w wyższej wysokości na konta beneficjentów zacznie trafiać najpóźniej pod koniec lutego z wyrównaniem za styczeń. „Czy w związku z zapowiedziami rządu o waloryzacji świadczenia 500 plus zostanie również zwaloryzowane świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?” – zapytali w interpelacji poselskiej Joanna Senyszyn i Robert Kwiatkowski. Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

500 plus dla niepełnosprawnych. Co z waloryzacją?

Od października 2019 roku niepełnosprawnym przysługuje dodatkowe 500 plus. O pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą wnioskować niepełnosprawni i ich opiekunowie, o ile suma innych świadczeń nie przekracza określonego limitu. Od 1 marca 2023 roku miesięczna kwota uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wzrosła z 1 896,13 zł brutto (2022 r.) do 2 157,80 zł brutto.

Próg dochodowy sprawia, że nie wszyscy potrzebujący mogą skorzystać z tego świadczenia. Z odpowiedzi resortu rodziny wynika, że na koniec kwietnia br. tego typu 500 plus pobierało 572 tys. niepełnosprawnych. Łączna kwota wypłat wyniosła wówczas 269 mln zł.

Szanse na zniesienie progu dochodowego – jak wynika z odpowiedzi MRiPS – są niewielkie. „Intencją ustawodawcy było stworzenie ram prawnych umożliwiających wsparcie osób najbardziej potrzebujących, bowiem pomoc państwa powinna być kierowana w pierwszej kolejności do osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, a do takich niewątpliwie należą osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji posiadające niski status materialny” – uzasadnił resort.

Jakie jest zatem prawdopodobieństwo, że 500 plus dla niepełnosprawnych także zostanie podniesione? „W ministerstwie prowadzone są zaawansowane prace analityczne dotyczące skutków finansowych wprowadzenia waloryzacji świadczenia uzupełniającego” – czytamy w odpowiedzi.

Resort przypomniał, że od stycznia niepełnosprawni zostaną objęci nowym świadczeniem wspierającym, przy którym nie będzie kryterium dochodowego. O wysokości świadczenia zdecyduje stopień niepełnosprawności i potrzeb jego odbiorcy.

Kwota otrzymywanego świadczenia wspierającego będzie powiązana z wysokością renty socjalnej i wyniesie od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej (obecna wysokość renty socjalnej wynosi 1 588,44 zł miesięcznie brutto). W tym przypadku w grę wchodzić będzie waloryzacja tego świadczenia, które rosło będzie wraz z rentą socjalną.

RadioZET.pl