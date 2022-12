500 plus w tarczy antyinflacyjnej? Równowartość miesięcznego świadczenia na dzieci to zdaniem wiceministra finansów Artura Sobonia „oszczędność” rodzin, wynikająca z niższego podatku VAT na żywność.

Zerowy VAT na żywność. „518 zł oszczędności na rodzinę”

1 lutego br. w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżono VAT na niektóre kategorie żywności z 5 do 0 proc. Zerowy podatek dotyczy m.in. owoców, warzyw, mięsa, nabiału czy produktów ze zbóż. Choć inflacja, która przebiła 17 proc., i tak doprowadziła do wzrostu cen żywności, to według obliczeń resortu finansów, gdyby nie niższy VAT, przeciętna rodzina straciłaby średnio 518 zł.

- Jeśli mówimy o korzyściach wprost z tarczy antyinflacyjnej, to rocznie dzięki zerowej stawce VAT na żywność polska rodzina w roku 2022 zyskała 518 zł w kieszeni. I tę zerową stawkę VAT na żywność przedłużamy na rok 2023. Tu jesteśmy w zgodzie z prawem europejskim i to rozwiązanie chcemy kontynuować również w roku przyszłym - powiedział Soboń.

Soboń podał, że wszystkie instrumenty tarcz antyinflacyjnych, z niższym podatkiem na energię elektryczną, paliwa i gaz, według szacunku MF obniżyły inflację o 3 pp., co wiązało się z dodatkowymi kosztami dla wspólnego budżetu. - Każdy miesiąc tarczy antyinflacyjnej to jest 2,5 mld zł mniej w budżecie, czyli w sumie 30 mld zł mniej. Ale gotowi byliśmy te koszty ponieść, dlatego że jesteśmy głęboko przekonani, że rolą państwa w sytuacji trudnej, w sytuacji wysokiej inflacji jest pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, przede wszystkim najsłabszym, ale także tym wszystkim, którzy w ten czy inny sposób są tą inflacją dotknięci – podsumował Soboń.

RadioZET.pl/PAP