Od dziś ważne zmiany w prawie. Kilka dodatkowych dni wolnych

Urlopy dla rodziców na nowych zasadach. 26 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowela Kodeksu pracy, wdrażająca unijną dyrektywę work life-balance. - Zmiany mają ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym - podkreśliła szefowa MRiPS Marlena Maląg. Czy faktycznie tak będzie?

Nowe urlopy i nie tylko. Work life-balance

- Wdrożona do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywa rodzicielska przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. Przepisy zachęcają do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami - podkreśliła w rozmowie z PAP minister.

Kluczową zmianą jest podwyższenie wymiaru urlopu rodzicielskiego tak, by – jak założył ustawodawca – częściej korzystali z niego także ojcowie. Rodzic będzie miał do dyspozycji do 41 tygodni urlopu (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Każdy z rodziców w ramach tego urlopu będzie miał do wykorzystania 9 tygodni nieprzenoszalnej części urlopu. Jeśli zatem ojcowie ich nie wykorzystają, urlop przepadnie.

Gdzie jest haczyk? W przypadku mężczyzn te dodatkowe 9 tygodni będzie wiązało się z zasiłkiem w wysokości 70 proc. pensji. Jeśli rodzic złoży wniosek jednocześnie o urlop macierzyński i rodzicielski, to wysokość świadczenia wzrośnie do 81,5 proc. Problem jednak z tym, że takie prawo przysługuje jedynie matkom. Politycy Lewicy zarzucili rządzącym, że zgodnie z ustawą wysokość świadczenia rodzicielskiego dla ojców będzie wynosiła zatem 70 proc., a nie – jak dla matek – 81,5 proc.

Będzie także nowy rodzaj urlopu – bezpłatne wolne na opiekę nad członkiem rodziny. - Taki urlop przysługuje w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym i będzie go można wykorzystać w celu zapewnienia opieki najbliższym członkom rodziny, którzy wymagają wsparcia z poważnych względów medycznych - wyjaśniła Maląg.

Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej" do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia.

Zmieni się także system przerw w pracy. Pracownik będzie mógł skorzystać z drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy, a także z trzeciej, co najmniej 15-minutowej przerwy – przy ponad 16-godzinnym wymiarze czasu pracy.

RadioZET.pl/PAP