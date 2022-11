Kilka dni wolnego więcej dla niepalących to nietypowy benefit dla pracowników, który ma zachęcić dodatkowo do rzucenia nałogu. Jak wynika z raportu Pracuj.pl, gdyby polskie firmy poszły śladem japońskich przedsiębiorców, stałyby się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników. Na plus zadziałaby także urlop menstruacyjny i krótszy tydzień pracy – czytamy w publikacji.