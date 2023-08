Dodatkowe pieniądze dla seniorów „pobudzą gospodarkę”. Maląg zabrała głos w sprawie 14. emerytury

Czternasta emerytura w bieżącym roku trafi do seniorów w wyższej wysokości. Nie będzie to kwota minimalnej emerytury (1588,44 zł brutto), lecz maksymalnie 2200 zł i to na rękę. Zdaniem Marleny Maląg przyznanie seniorom dodatkowej gotówki pozytywnie wpłynie na gospodarkę.

Wpływ 14. emerytury na gospodarkę. Maląg zabrała głos

- Staje się faktem, że od 1 września nasi seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę jako wsparcie w ramach solidarności międzypokoleniowej – podkreśliła szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS na wspólnej konferencji prasowej z prezes ZUS przypomniała, że od 1 września wypłacane będą czternaste emerytury, podobnie jak w ubiegłym roku. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10 (termin ten wypada w niedzielę, więc wypłata nastąpi w piątek 8 września) , 15, 20 i 25 września. Termin przelewu zależy zatem od terminu otrzymywania z ZUS emerytury lub renty. Oznacza to, że jeśli ktoś otrzymuje swoje świadczenie 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przeleje czternastą emeryturę.

- Wysokość czternastej emerytury brutto to 2650 zł. W ustawie zawarte jest kryterium dochodowe, jest to próg 2900 zł. Jednakże nie ma odcięcia od razu po tej kwocie. Zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę – wskazała Maląg.

Przedstawicielka resortu mówiła też o wpływie 14-stek na gospodarkę. Oceniła, że wszystkie programy społeczne, które są realizowane, mają tak naprawdę charakter społeczno-gospodarczy, ponieważ "środki z tych świadczeń trafią też na rynek, a więc też pobudzają polską gospodarkę".