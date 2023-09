Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Rusza kolejna transza wypłat

14. emerytura w 2023 roku wypłacana będzie w nieco wyższej wysokości. Choć w ustawie jej minimalną wysokość uzależniono od kwoty minimalnej emerytury (1 588,44 zł brutto), to rząd każdorazowo może w ramach rozporządzenia zwiększyć wysokość świadczenia. Tym samym najwyższa kwota czternastki w 2023 roku sięgnie 2200 zł na rękę. 1 września ponad 864 tys. seniorów otrzymało pieniądze. W tym tygodniu ZUS wypłaci kolejne trzy transze.

14. emerytura. Terminy przelewów

Seniorzy w tym tygodniu mogą oczekiwać przelewów 5, 6 i 8 września. Co do zasady termin tej ostatniej wypłaty to 10 września, jednak w tym miesiącu dzień ten wypada w niedzielę, zatem pieniądze trafią do seniorów jeszcze przed weekendem.

Przelew w najwyższej wysokości wyniesie 2200 zł na rękę, czyli 2650 zł brutto. Taka kwota zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia wynoszące do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Jak przypomniał ZUS, świadczenie zostanie pomniejszone o składkę zdrowotną w wysokości 9 procent oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.