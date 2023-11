Dodatkowe pieniądze dla seniorów. „Sprawa wróciła, bo w Trybunale nie liczy się już polityka”

Emerytury osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu przed 2020 rokiem mogą być wyższe. 15 listopada Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie sporną sprawę waloryzacji świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem.

Czerwcowi emeryci. Jest szansa na dodatkowe pieniądze

Sprawa, którą zajmie się TK, dotyczy pytania Sądu Okręgowego w Elblągu. Złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu przez długie lata skutkowało niższym wymiarem emerytury w porównaniu do takich wniosków złożonych w pozostałych jedenastu miesiącach roku. Czerwcowi emeryci nie byli bowiem uwzględniani w dodatkowych waloryzacjach kwartalnych, przez co ich świadczenia były niższe nawet o kilkaset złotych.

- Problem z emeryturami czerwcowymi nie jest nowy. Ustawodawca postanowił jednak, że na korzystny przelicznik w przypadku przejścia na emeryturę w czerwcu będą mogli liczyć nowi emeryci, począwszy od 2021 roku. Wyjątek stanowił rok 2020, kiedy to w pandemii jednorazowo zmieniono przepisy. Temat jest rozwiązany, ale ustawodawca nie uwzględnił osób, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Neo Trybunał od ponad roku zwleka z rozpatrzeniem tej sprawy. Obecnie polityczne relacje nie są już tak istotne, więc neo Trybunał wrócił do sprawy, zwłaszcza że to nowy rząd będzie musiał sfinansować ewentualne konsekwencje rozstrzygnięcia – mówił dla Radia ZET Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.

Emeryci po raz kolejny stali się przedmiotem rozgrywki politycznej. Gdyby władza się nie zmieniła, sprawa najpewniej byłaby zamrożona w Trybunale Julii Przyłębskiej. Kontekst polityczny jest bardzo widoczny. - Oskar Sobolewski

TK odpowie na pytanie, czy tak skonstruowane przepisy są zgodne z konstytucją. Zdaniem sądu pytającego "niezrozumiałe jest wprowadzenie ustawowych regulacji jedynie na przyszłość.” Sąd twierdził, że ustawa powinna uwzględnić emerytury, których wysokość została ustalona w czerwcu w latach 2009-2019.

Oskar Sobolewski wyjaśnił, że wyrównanie dla seniorów w razie korzystnego rozstrzygnięcia TK, przełoży się na wyższe świadczenia, a te z kolei na wyższe wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Resort rodziny i polityki społecznej szacuje, że "prognozowane zwiększenie wydatków na emerytury z FUS w wyniku ewentualnych zmian wynikających z orzeczenia TK wyniosłoby w latach 2024-2033 w kwotach nominalnych łącznie 2 mld 802 mln zł”.

Źródło: Radio ZET/PAP