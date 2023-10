Dodatkowe pieniądze dla seniorów. ZUS podał, gdzie wypłacono najwięcej

Pieniądze dla seniorów w ramach 14. emerytury zostały już wypłacone. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował tegoroczny transfer środków. Ile pieniędzy ze wspólnej kasy trafiło do emerytów?

W tym mieście ZUS wypłacił seniorom najwięcej. Są dane

- Najwięcej świadczeń wypłacono w trzech warszawskich oddziałach ZUS, otrzymało je około 553 tys. osób - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS podał także, w których urzędach wypłacono najwięcej pieniędzy. Mowa o trzech warszawskich urzędach, które zdecydowały o wypłacie 553 tys. świadczeń na kwotę 1,1 mld zł. Dwa oddziały w Poznaniu wypłaciły 385 tys. świadczeń na 849 mln zł. Dwa łódzkie oddziału Zakładu wypłaciły 389 tys. świadczeń na 894 mln zł. Oddział w Gdańsku przekazał 340 tys. świadczeń (755 mln zł) a w Rzeszowie: 286 tys. świadczeń (669 mln zł).

ZUS przypomniał, że czternastka trafiła nie tylko do tych, którzy pobierają emeryturę z ZUS, lecz także do świadczeniobiorców z KRUS (800 tys. osób) i tych, którzy pobierają emerytury dla mundurówki (270 tys. osób).

Zgodnie z danymi ZUS przelewy trafiły do seniorów w terminie. 20 proc. beneficjentów zamiast pieniędzy na konto otrzymało gotówkę z rąk listonosza.

Nie każdy senior otrzymał czternastkę, a wśród jej beneficjentów byli też tacy, którzy dostali mniej niż 2650 zł brutto. Świadczenie w pełnej kwocie trafiło do osób które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działała zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługiwała, gdy emerytura lub renta nie przekraczała 5500 zł brutto.