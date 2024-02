Dodatkowe pieniądze do emerytur. Deklaracja ministra finansów

Pracownicze Plany Kapitałowe przekonały już do siebie 3,42 mln osób. Podczas projektowania PPK zakładano, że odkładać pieniądze na dodatkowe środki dopłacane do emerytury będzie 70 procent pracujących. Do tej liczby wciąż daleko, jednak sukcesywnie partycypacja w programie rośnie. Dużo Polaków było nieufnych do Planów z powodu dezinformacji dotyczącej OFE i obaw, że historia może się powtórzyć. Eksperci rozwiali te mity, a wbrew plotkom – PPK mają funkcjonować bez zmian.

PPK bez zmian. Domański uspokoił

Jak dokładnie działają Pracownicze Plany Kapitałowe, ile kosztuje uczestniczenie, kto na nich zarabia i dlaczego Polacy są do nich zapisywani "na siłę"? Na te odpowiadał w podcaście „Biznes. Między wierszami” Robert Zapotoczny, współautor PPK, prezes PFR Portal PPK.

- Zmiany legislacyjne w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) nie są planowane - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji, rząd chciał zmienić sposób inwestowania środków powierzonych PPK. Obecnie w tzw. części akcyjnej pieniądze w minimum 40 procentach są lokowane w akcjach spółek z WIG20. Osiem z nich to podmioty państwowe, a przyszły rząd miał chcieć ograniczyć obowiązkowe limity inwestowania w spółki z WIG20. Zmiany – aczkolwiek nie wiadomo jeszcze, jakiego charakteru – miałyby zostać wprowadzone także w autozapisie. Według obecnych przepisów raz na cztery lata osoby, które nie odkładają środków w PPK, nawet jeśli wcześniej z program zrezygnowały, są do niego automatycznie dopisywane.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł „na start”) oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

Środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych domyślnie mają być wypłacane przez pierwszą dekadę emerytury, do czasu wyczerpania zgromadzonych środków. Jak dopłaty do świadczeń przyznanych przez ZUS wpłyną na sytuację finansową przyszłych seniorów?

- Dane, które widziałem – nie wiem, na ile dokładnie były one liczone – pokazywały, że w pierwszym okresie powinno to być kilkadziesiąt procent więcej dostępnych środków. W przypadku, gdy ktoś będzie otrzymywał emeryturę minimalną, może to być nawet drugie tyle. Równie dobrze może to być jednak 15-20 procent. Zależy, kiedy zaczniemy oszczędzać im wcześniej, tym lepiej – wyjaśnił nam dr Tomasz Lasocki.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Finansów