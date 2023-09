Dodatkowe pieniądze na kontach 864 tys. seniorów. ZUS: będą kolejne przelewy

Czternasta emerytura, tym razem nie kwocie minimalnej emerytury - 1588,44 zł brutto, lecz kwocie maksymalnej 2200 zł na rękę, trafiła już do części seniorów. Świadczenie trafiło do 864 tys. osób - poinformowała w piątek PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Terminy wypłaty czternastki. Przelewy już są realizowane

ZUS wyliczył, że świadczenie w sumie otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów. Dotąd wypłacono je niemal 900 tys. seniorom, którzy otrzymali łącznie 2 mld zł.

W kolejnych terminach - 5 i 6 września czternastkę otrzyma 1,3 mln osób na kwotę 2,9 mld złotych.

Następne terminy wypłat czternastych emerytur to: 10 (przelew zostanie zrealizowany w piątek 8 września), 15, 20 i 25 września.

Świadczenie w pełnej wysokości (2200 zł na rękę, czyli 2650 zł brutto) zostanie wypłacone osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.