Emerytury w 2023 roku dadzą seniorom powód do zadowolenia. Tuż przed wyborami parlamentarnymi świadczeniobiorcy będą świadkami rekordowo wysokiej waloryzacji, a ponadto znów dostaną trzynastki i czternastki, co potwierdził dla Super Expressu Stanisław Szwed.

Czternasta emerytura w 2023 roku. Ustawa już w styczniu

- Projekt ustawy w sprawie 14. emerytury będzie gotowy w styczniu, a do marca go przyjmiemy - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Jak dodał „rząd robi, co może, by wesprzeć seniorów”.

Przypomnijmy, że gwarantowana przez rząd trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku. Nie wymaga składania wniosków, pieniądze z automatu trafią na konta w wysokości minimalnej emerytury. Czternastka z kolei wymaga przyjęcia przez parlament kolejnej ustawy. Świadczenie to trafi tylko do tych, którzy nie przekroczą progu dochodowego, którego wysokość zostanie ustalona w przyszłym roku.

Na pełną kwotę czternastek (równą minimalnej emeryturze) w bieżącym roku mogły liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura i renta, nie przekroczyła 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka była zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. W tym roku na 13. i 14. emeryturę i na waloryzację świadczeń rząd przeznaczył 43 mld zł, a w latach 2021-2022 jest to łącznie prawie 77 mld zł.

Co istotne, za sprawą rekordowo wysokiej inflacji, marcowa waloryzacja świadczeń będzie również rekordowo wysoka. Najniższe gwarantowane emerytury mają wzrosnąć o minimum 250 zł brutto, a wyższe o co najmniej 13,8 proc. Dziennik podał, że miesiąc później – w kwietniu- na konta seniorów wpłynie trzynastka, zaś w drugiej połowie roku emeryci dostaną czternastkę.

RadioZET.pl/Se.pl