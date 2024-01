Dofinansowanie do wypoczynku 2024 (wczasy pod gruszą). Ile i dla kogo?

Dofinansowanie do wakacji to pomoc dla osób zatrudnionych na umowie o pracę, spełniających określone kryteria. Ogólne zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku określa regulamin ZFŚS (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Oznacza to, że nie każdy pracodawca wypłaca dodatek, bo nie w każdej firmie funkcjonuje ZFŚS. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą tworzą ci pracodawcy, którzy według stanu na 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Ile można dostać na “wczasy pod gruszą”?

ZFŚS to projekt socjalny. Każdy zakład pracy, który go tworzy, sam decyduje o tym, ile wyniesie kryterium dochodowe, decydujące o możliwości korzystania ze świadczeń i usług w jego ramach. Obowiązuje jedna ważna zasada: dodatki otrzymują pracownicy, którym jest najtrudniej. Kryteria, które decydują o przyznaniu pieniędzy oraz o wysokości dodatku, to m.in. sytuacja życiowa, materialna i rodzinna pracownika. Z założenia kwoty przyznawane pracownikom mogą się od siebie znacznie różnić.

Na to, ile pieniędzy otrzyma pracownik, nie mają wpływu czynniki takie jak staż pracy czy zajmowane stanowisko.

Dofinansowanie do wypoczynku 2024: kto skorzysta?

Z ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych. Osoba, która pobiera dofinansowanie, musi też spełnić określone warunki. Zwykle pracodawca wymaga, by pracownik:

udał się na urlop wypoczynkowy trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych,

złożył we wskazanym terminie wniosek o przyznanie świadczenia.

Nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi. Nie trzeba planować wyjazdu w miesiącach wakacyjnych, można wykorzystać dni urlopowe w dowolnym momencie. Pracownik może zaplanować wyjazd na wycieczkę, wyjechać gdzieś „na własną rękę”, czy zostać w domu.

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie? W każdej firmie cały proces przyznawania dodatku może przebiegać inaczej: w tej sprawie warto skontaktować się z działem kadr.