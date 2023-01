Dopłaty do ciepła. Pilny projekt już w Sejmie

Ceny ciepła będą ograniczone. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw właśnie wpłynął do Sejmu. Zgodnie z projektem będą maksymalne stawki za ciepło dla klientów i rekompensaty dla przedsiębiorców.

Dopłaty do ciepła. Rząd pilnie wprowadza nowe prawo

Projekt zakładający maksymalne ceny ciepła i dopłaty do sprzedawców energii ma wejść w życie 1 lutego i obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z ustawą wzrost cen ciepła dla konsumenta nie będzie wyższy niż 40 proc. w stosunki do cen z września 2022 roku. "Cena ta będzie obejmować składniki kosztowe w zakresie wytwarzania oraz przesyłania ciepła – wpływające na rachunek odbiorcy końcowego" - podkreślono w ocenie skutków regulacji projektu. Odbiorcy będą mieli zagwarantowaną stawkę, zaś sprzedawcy energii będą mogli liczyć na dopłaty.

Rząd chce, by zmiany weszły w życie „w trybie pilnym”. W załączonym do projektu piśmie do marszałek Sejmu premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd uznał ten projekt za pilny "ze względu na konieczność niezwłocznego skorzystania ze wsparcia przez gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej, polegającego na zmniejszeniu opłat za ciepło wynikających ze wzrostu cen paliw".

RadioZET.pl/PAP