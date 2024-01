Dopłaty do emerytur podwojone. Niedowiarki mogą już żałować

Pracownicze Plany Kapitałowe miały ciężki start – nowy, wspomagany przez państwo program oszczędzania na dodatkowe środki do emerytury kojarzył się z OFE, a PiS przekonało sporą część Polaków do nieprawdziwej tezy, że „Tusk zabrał z nich pieniądze”. Sytuacja zaczyna się odmieniać, na co wpływ mają zapewne dobre wyniki osiągane przez fundusze zarządzające powierzonymi PPK środkami. - Według wstępnych danych, wartość aktywów netto w PPK na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 21,74 mld złotych - powiedział PAP prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

PPK z dużymi zyskami. Pieniądze uczestników podwojone

1 marca 2023 roku nastąpił autozapis do PPK - czy się tego chciało, czy nie, pracujący Polacy stali się partycypantami programu. Jak dokładnie działają Pracownicze Plany Kapitałowe, ile kosztuje uczestniczenie, kto na nich zarabia i dlaczego Polacy są do nich zapisywani „na siłę”? Na te pytania odpowiadał w podcaście „Biznes. Między wierszami” Robert Zapotoczny, współautor PPK, prezes PFR Portal PPK.

Rok do roku wartość aktywów netto (WAN) w PPK wzrosła o 9,78 mld zł, czyli – jak podkreślił Zapotoczny – uległa niemal podwojeniu. Przyznał, że tak wyraźny przyrost WAN to nie tylko efekt bardzo korzystnej passy rynkowej, lecz także tego, że w ciągu roku do programu dołączyło 870 tysięcy osób. - Mamy nadzieję, że ten efekt kuli śnieżnej uda się nam utrzymać – dodał Robert Zapotoczny.

- Gratuluję 3,39 mln pracowników, którzy przystąpili do PPK i dzięki temu nie tylko osiągają duże zyski, a przede wszystkim zabezpieczają przyszłość swoją i swojej rodziny - powiedział Zapotoczny.

Przypomniał także, że w 2024 r. Pracownicze Plany Kapitałowe będą świętowały swoje pięciolecie. 2023 rok upłynął w Pracowniczych Planach Kapitałowych przede wszystkim pod hasłem pierwszego ponownego autozapisu i związanej z tym kampanii informacyjnej. W 2023 roku przeprowadzono m.in. 1 569 bezpłatnych szkoleń z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, w których udział wzięło blisko 68 tys. osób, a oficjalna strona programu mojeppk.pl zanotowała ponad 4 mln użytkowników i powyżej 13 mln odsłon.

Stan oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestnicy programu mogą sprawdzić w Serwisie MojePPK oraz w aplikacjach instytucji, prowadzących indywidualne rachunki PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł "na start") oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

Źródło: Radio ZET/PPK/PAP