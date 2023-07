„Dostaniesz wyższą emeryturę”. Jest jeden warunek

Emerytury zależą przede wszystkim od wysokości składek, jakie przekazało się podczas całego okresu aktywności zawodowej do ZUS. Konstrukcja systemu emerytalnego ukrywa jednak pułapki na osoby, które chcą zacząć korzystać ze świadczenia, na które pracowały całe życie. Dzień różnicy w złożeniu wniosku może oznaczać emeryturę wyższą lub niższą nawet o kilkaset złotych.

Wniosek o emeryturę w lipcu. Świadczenie będzie wyższe

Każdy dodatkowy rok pracy podwyższa emeryturę o około 10 procent – przypomniał ZUS. Zależność działa także w drugą stronę: skrócenie aktywności zawodowej oznacza zmniejszenie wypłacanego przez Zakład świadczenia. Polacy nie chcą jednak „pracować aż do śmieci” i chcą wprowadzenia emerytur stażowych. O tym, jakie są na to szanse i jakie miałoby to konsekwencje dla seniorów w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert KRK Payroll Cosulting.

Obecnie przejść na emeryturę mogą panie po ukończeniu 60 lat i panowie, którzy osiągną wiek 65 lat. - Oczywiście poza osiągnięciem wieku emerytalnego muszą mieć także na swoim koncie zgromadzone pieniądze, z których naliczymy emeryturę. Nic innego nie jest potrzebne – stwierdziła Iwona Kowalska-Matis.

– Warto jednak dobrze wybrać moment złożenia wniosku emerytalnego, gdyż ma to wpływ na wysokość wypłacanej przez nas emerytury – dodała rzeczniczka. Według przedstawicielki ZUS ciągle najbardziej atrakcyjnym pod względem finansowym jest lipiec, gdyż przy wyliczeniu kwoty wypłacanej seniorowi brana jest pod uwagę zarówno waloryzacja roczna jak i kwartalna.

- A to sprawia, że wypłata może być nawet o kilkaset złotych wyższa niż wtedy, gdy np. ktoś złoży wniosek na początku roku – wyjaśniła Kowalska-Matis. Przed ostatecznym podjęciem decyzji i złożeniem wniosku, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który jest dostępny po zalogowaniu się na indywidualne konto na PUE ZUS.

- Część danych „zaciągnie” się automatycznie, część musimy wpisać sami. Prognoza jest naprawdę bliska ostatecznej kwoty, którą ZUS wyliczy przyszłemu emerytowi – zapewniła Iwona Kowalska-Matis.

Osobom, które w tym roku kończą powszechny wiek emerytalny, czyli w przypadku mężczyzn 65 lat, a kobiet 60 lat, kalkulator automatycznie podpowie, jako miesiąc przejścia na emeryturę bieżący miesiąc, jeśli w momencie obliczeń już skończyli 60 lub 65 lat lub miesiąc urodzin, jeśli w momencie obliczeń jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Jeśli natomiast potencjalny emeryt wybierze, jako datę przejścia na emeryturę kolejny rok, np. 2024 lub lata następne, kalkulator automatycznie przekieruje go do kalkulatora prognozy emerytury w kolejnym roku lub w następnych latach. Kalkulator emerytalny przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które nie mają jeszcze przyznanej emerytury.

Stosunek pracy najlepiej rozwiązać jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wówczas dostaniemy za ten miesiąc pensję i całą emeryturę. Jeśli natomiast rozwiążemy umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

Data złożenia wniosku o emeryturę jest bardzo ważna dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i składają wniosek o emeryturę w późniejszym czasie tj. po miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego. Najlepiej wniosek złożyć po dacie urodzenia, wówczas średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze, czyli korzystniejsze.

RadioZET.pl/ZUS